Помер відомий баскетбольний тренер Анатолій Заверікін

Анатолій Заверікін – майстер спорту, Відмінник освіти та суддя міжнародного класу. Він був тренером баскетбольної команди університету з 1993 року й донині.

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Помер Анатолій Заверікін

У віці 80 років 13 листопада помер український баскетбольний тренер, доцент кафедри фізичного виховання Національного університету "Львівська політехніка", Заслужений тренер України Анатолій Заверікін.

Колектив Політехніки висловлює щирі співчуття рідним, друзям і колегам із приводу тяжкої втрати талановитого фахівця, мудрого наставника та щирого друга,

– повідомили в НУ ЛП.

У 1993 році завдяки Заверікіну створили професійну баскетбольну команду "Львівська політехніка". Саме він був її багаторічним тренером.

"Разом із ним відходить ціла епоха львівського баскетболу. Вічна і світла пам'ять Вам, Анатоліє Миколайовичу!", – додали в університеті.

Парастас за померлого відбудеться 15 листопада в капличці Різдва Хрестителя Господнього Йоана ПЦУ на вулиці Пекарській, 52.

Помер український баскетбольний тренер Анатолій Заверікін / Фото НУ ЛП