Упал с моста под поезд: друзья погибшего присоединились к покупке оборудования в больницу

Львовянин Геннадий Нечай в октябре прошлого года упал с моста и попал под поезд. Через 10 дней он умер в больнице. Деньги, которые собирали на спасение мужчины, передали на покупку хирургического оборудования в больницу.

Стоимость оборудования – более 300 тысяч гривен. Его уже привезли в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

К теме Умер 31-летний львовянин, который упал с моста и попал под поезд

Друзья Геннадия Нечая помогли купить оборудование в больницу

Львовянин Геннадий Нечай умер 12 октября в больнице. Он получил чрезвычайно тяжелые травмы после падения с моста. Его друзья организовали денежный сбор на спасение товарища.

В память о львовянине они решили направить все собранные средства на покупку современного электрокоагуляционного оборудования для операционной Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Электрический хирургический нож BOWA ARC 250 с набором инструментов и аксессуаров многоразового использования уже прибыли в медучреждение.

Для нас было очень важно, чтобы эти средства пошли туда, где смогут принести наибольшую пользу. Поскольку Гена очень любил помогать людям и всегда был поддержкой для всех нас. Думаем, что он оценил бы наш поступок и обрадовался тому, что мы помогли многим деткам, которым нужно провести операции,

– рассказали друзья Геннадия Андрей Шмидт и Соломия Масюк.

Общая стоимость оборудования составляет 324 тысячи гривен. 215 тысяч гривен передали друзья Геннадия Нечая, а остальные средства – благотворительный фонд "Крылья надежды". В Центре уже есть один такой электронож. Однако теперь их будет два.

"Сейчас ни одна операция не проводится без электрокоагуляционного оборудования, которое контролирует кровотечение во время операционного вмешательства. Поэтому появление в центре второго такого оборудования увеличивает наши возможности, позволяет одновременно спасать сразу двух пациентов", – отметил заведующий хирургического отделения Богдан Романишин.



Деньги на спасение Геннадия Нечая направили на покупку оборудования / Фото ЗУСДМЦ

Львовянин упал с моста: коротко