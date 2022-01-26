Впав з мосту під потяг: друзі загиблого львів'янина долучились до купівлі обладнання в лікарню

Львів'янин Геннадій Нечай у жовтні минулого року впав з мосту та потрапив під потяг. Через 10 днів він помер у лікарні. Гроші, які збирали на порятунок чоловіка, передали на купівлю хірургічного обладнання в лікарню.

Вартість обладнання – понад 300 тисяч гривень. Його вже привезли у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

До теми Помер 31-річний львів'янин, який впав з моста і потрапив під потяг

Друзі Геннадія Нечая допомогли купити обладнання в лікарню

Львів'янин Геннадій Нечай помер 12 жовтня у лікарні. Він отримав надзвичайно важкі травми після падіння з мосту. Його друзі організували грошовий збір на порятунок товариша.

У пам'ять про львів'янина вони вирішили скерувати усі зібрані кошти на купівлю сучасного електрокоагуляційного обладнання для операційної Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Електричний хірургічний ніж BOWA ARC 250 з набором інструментів та аксесуарів багаторазового використання вже прибули у медзаклад.

Для нас було дуже важливо, щоб ці кошти пішли туди, де зможуть принести найбільшу користь. Так, як Гена дуже любив допомагати людям і завжди був підтримкою для всіх нас. Думаємо, що він оцінив би наш вчинок і зрадів тому, що ми допомогли багатьом діткам, яким потрібно провести операції,

– розповіли друзі Геннадія Андрій Шмідт та Соломія Масюк.

Загальна вартість обладнання становить 324 тисячі гривень. 215 тисяч гривень передали друзі Геннадія Нечая, а решту коштів – Благодійний фонд "Крила надії". У Центрі вже є один такий електроніж. Однак тепер їх буде два.

"Нині жодна операція не проводиться без електрокоагуляційного обладнання, який контролює кровотечу під час операційного втручання. Тому поява в Центрі другого такого обладнання збільшує наші можливості, дозволяє одночасно рятувати відразу двох пацієнтів", – зазначив завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин.



Гроші на порятунок Геннадія Нечая скерували на купівлю обладнання / Фото ЗУСДМЦ

Львів'янин впав з моста: коротко