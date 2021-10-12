Помер 31-річний львів'янин, який впав з моста і потрапив під потяг

Геннадій Нечай впав з моста за нез'ясованих обставин. Він перебував у лікарні у вкрай важкому стані.
До теми Дивом вижив: медики рятують 31-річного львів'янина, який впав з мосту і потрапив під потяг
Геннадій Нечай помер у лікарні
Колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський розповів, що 12 жовтня у лікарні помер Геннадій Нечай. Львів'янин за незрозумілих обставин 2 жовтня впав з моста на вулиці Княгині Ольги. Після цього він потрапив під локомотив.
Сумна новина. Щойно у лікарні помер 31-річний львів'янин Геннадій Нечай, який 2 жовтня за нез'ясованих обставин упав з мосту на залізничну колію і потрапив під поїзд,
– мовиться у повідомленні.
Міст, з якого впав Геннадій Нечай, ремонтують. Однак в день трагедії загорожі та ознакування на ньому не було.
На мості не було перил / Фото Романа Самокіша
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Львів'янин впав з моста: коротко
- Геннадій Нечай приблизно о 5:30 повертався додому з роботи. Він завжди їхав велосипедом однією і тією ж дорогою – через міст на вулиці Княгині Ольги, який пролягає над залізницею.
- Після падіння Геннадій потрапив під потяг. Машиніст розповів, що побачив людину, яка лежала на колії. Він намагався загальмувати, однак відстань була закороткою.
- Внаслідок інциденту чоловік вижив, однак отримав дуже важкі травми. Він перебував у реанімації 8-ї лікарні. Медики діагностували у Геннадія перелом основи черепа, розтрощений таз та забій легень.
- Окрім цього, львів'янину довелося ампутувати праву руку. Він перебував у комі. Лікарі намагались врятувати йому життя, а друзі оголосили грошовий збір, адже у Геннадія не було родини.
- На фото з місця інциденту видно, що огорожі на мості не було. Однак керівник району Ігор Савка переконував, що на краях переправи ремонтники натягнули обмежувальну стрічку.
Геннадій Нечай перебував у комі / Фото Вероніки Сивої
Текст допису Юліана Чаплінського:
Сумна новина. Щойно у лікарні помер 31-річний львів'янин Геннадій Нечай, який 2 жовтня за нез'ясованих обставин упав з мосту на залізничну колію і потрапив під поїзд.
Міст на вулиці Княгині Ольги ремонтують, однак загорожа й ознакування вздовж демонтованих перил над колією були відсутніми.
Команда Chaplinsky Vlog висловлює співчуття рідним і близьким Геннадія.
Нагадуємо, що безпека для людей має бути пріоритетом у наших містах.