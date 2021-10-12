Помер 31-річний львів'янин, який впав з моста і потрапив під потяг

Геннадій Нечай впав з моста за нез'ясованих обставин. Він перебував у лікарні у вкрай важкому стані.

До теми Дивом вижив: медики рятують 31-річного львів'янина, який впав з мосту і потрапив під потяг

Геннадій Нечай помер у лікарні

Колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський розповів, що 12 жовтня у лікарні помер Геннадій Нечай. Львів'янин за незрозумілих обставин 2 жовтня впав з моста на вулиці Княгині Ольги. Після цього він потрапив під локомотив.

Сумна новина. Щойно у лікарні помер 31-річний львів'янин Геннадій Нечай, який 2 жовтня за нез'ясованих обставин упав з мосту на залізничну колію і потрапив під поїзд,

– мовиться у повідомленні.

Міст, з якого впав Геннадій Нечай, ремонтують. Однак в день трагедії загорожі та ознакування на ньому не було.

На мості не було перил / Фото Романа Самокіша

Зауважте Раптово помер львівський музикант Місько Барбара

Львів'янин впав з моста: коротко

Геннадій Нечай приблизно о 5:30 повертався додому з роботи. Він завжди їхав велосипедом однією і тією ж дорогою – через міст на вулиці Княгині Ольги, який пролягає над залізницею.

Після падіння Геннадій потрапив під потяг. Машиніст розповів, що побачив людину, яка лежала на колії. Він намагався загальмувати, однак відстань була закороткою.

Внаслідок інциденту чоловік вижив, однак отримав дуже важкі травми. Він перебував у реанімації 8-ї лікарні. Медики діагностували у Геннадія перелом основи черепа, розтрощений таз та забій легень.

Окрім цього, львів'янину довелося ампутувати праву руку. Він перебував у комі. Лікарі намагались врятувати йому життя, а друзі оголосили грошовий збір, адже у Геннадія не було родини.

На фото з місця інциденту видно, що огорожі на мості не було. Однак керівник району Ігор Савка переконував, що на краях переправи ремонтники натягнули обмежувальну стрічку.



Геннадій Нечай перебував у комі / Фото Вероніки Сивої

Текст допису Юліана Чаплінського:

Сумна новина. Щойно у лікарні помер 31-річний львів'янин Геннадій Нечай, який 2 жовтня за нез'ясованих обставин упав з мосту на залізничну колію і потрапив під поїзд.

Міст на вулиці Княгині Ольги ремонтують, однак загорожа й ознакування вздовж демонтованих перил над колією були відсутніми.

Команда Chaplinsky Vlog висловлює співчуття рідним і близьким Геннадія.

Нагадуємо, що безпека для людей має бути пріоритетом у наших містах.