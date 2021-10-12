Геннадий Нечай упал с моста при невыясненных обстоятельствах. Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.

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Геннадий Нечай умер в больнице

Бывший главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский рассказал, что 12 октября в больнице умер Геннадий Нечай. Львовянин при непонятных обстоятельствах 2 октября упал с моста на улице Княгини Ольги. После этого он попал под локомотив.

Печальная новость. Только что в больнице умер 31-летний львовянин Геннадий Нечай, который 2 октября при невыясненных обстоятельствах упал с моста на железнодорожные пути и попал под поезд,

– говорится в сообщении.

Мост, с которого упал Геннадий Нечай, ремонтируют. Однако в день трагедии заграждения и знаков не было.

На мосту не было перил / Фото Романа Самокиша

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Львовянин упал с моста: коротко

Геннадий Нечай примерно в 5:30 возвращался домой с работы. Он всегда ехал на велосипеде одной и той же дорогой – через мост на улице Княгини Ольги, который проходит над железной дорогой.

После падения Геннадий попал под поезд. Машинист рассказал, что увидел человека, который лежал на колее. Он пытался затормозить, однако расстояние было слишком коротким.

В результате инцидента мужчина выжил, однако получил очень тяжелые травмы. Он находился в реанимации 8-й больницы. Медики диагностировали у Геннадия перелом основания черепа, разбитый таз и ушиб легких.

Кроме этого, львовянину пришлось ампутировать правую руку. Он находился в коме. Врачи пытались спасти ему жизнь, а друзья объявили денежный сбор, ведь у Геннадия не было семьи.

На фото с места инцидента видно, что ограждения на мосту не было. Однако руководитель района Игорь Савка убеждал, что на краях переправы ремонтники натянули ограничительную ленту.



Геннадий Нечай находился в коме / Фото Вероники Сивой

Текст публикации Юлиана Чаплинского:

Печальная новость. Только что в больнице умер 31-летний львовянин Геннадий Нечай, который 2 октября при невыясненных обстоятельствах упал с моста на железнодорожный путь и попал под поезд.

Мост на улице Княгини Ольги ремонтируют, однако ограждение и знаки вдоль демонтированных перил над колеей отсутствовали.

Команда Chaplinsky Vlog выражает соболезнования родным и близким Геннадия.

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