Геннадий Нечай упал с моста при невыясненных обстоятельствах. Он находился в больнице в крайне тяжелом состоянии.
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Геннадий Нечай умер в больнице
Бывший главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский рассказал, что 12 октября в больнице умер Геннадий Нечай. Львовянин при непонятных обстоятельствах 2 октября упал с моста на улице Княгини Ольги. После этого он попал под локомотив.
Печальная новость. Только что в больнице умер 31-летний львовянин Геннадий Нечай, который 2 октября при невыясненных обстоятельствах упал с моста на железнодорожные пути и попал под поезд,
– говорится в сообщении.
Мост, с которого упал Геннадий Нечай, ремонтируют. Однако в день трагедии заграждения и знаков не было.
На мосту не было перил / Фото Романа Самокиша
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Львовянин упал с моста: коротко
- Геннадий Нечай примерно в 5:30 возвращался домой с работы. Он всегда ехал на велосипеде одной и той же дорогой – через мост на улице Княгини Ольги, который проходит над железной дорогой.
- После падения Геннадий попал под поезд. Машинист рассказал, что увидел человека, который лежал на колее. Он пытался затормозить, однако расстояние было слишком коротким.
- В результате инцидента мужчина выжил, однако получил очень тяжелые травмы. Он находился в реанимации 8-й больницы. Медики диагностировали у Геннадия перелом основания черепа, разбитый таз и ушиб легких.
- Кроме этого, львовянину пришлось ампутировать правую руку. Он находился в коме. Врачи пытались спасти ему жизнь, а друзья объявили денежный сбор, ведь у Геннадия не было семьи.
- На фото с места инцидента видно, что ограждения на мосту не было. Однако руководитель района Игорь Савка убеждал, что на краях переправы ремонтники натянули ограничительную ленту.
Геннадий Нечай находился в коме / Фото Вероники Сивой
Текст публикации Юлиана Чаплинского:
Печальная новость. Только что в больнице умер 31-летний львовянин Геннадий Нечай, который 2 октября при невыясненных обстоятельствах упал с моста на железнодорожный путь и попал под поезд.
Мост на улице Княгини Ольги ремонтируют, однако ограждение и знаки вдоль демонтированных перил над колеей отсутствовали.
Команда Chaplinsky Vlog выражает соболезнования родным и близким Геннадия.
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