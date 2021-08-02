Ураган – это стихийное бедствие, – Садовый о гибели пары во время непогоды во Львове

Во Львове вечером 1 августа бушевала непогода. В результате урагана произошла ужасная трагедия – погибли 20-летний курсант Военной академии и его 18-летняя девушка. Мэр города Андрей Садовый призывает львовян не пренебрегать и принимать во внимание прогноз погоды.

На молодую пару упало здоровое дерево. Вероятно, это произошло вследствие удара молнии.

К теме Гибель пары в Стрыйском парке: дерево на людей могло упасть из-за удара молнии

Садовый рассказал об ужасных последствиях урагана

Городской глава Львова Андрей Садовый рассказал, что раньше ураганы в городе были 1 – 2 раза в год. Однако сейчас они происходят по 2 раза в неделю.

Нам нужно подчеркивать жителям, что ураган – это стихийное бедствие, нельзя пренебрегать. Когда есть сообщение чрезвычайных служб, что надвигается ураган, то лучше в это время быть дома, в помещении. Случившаяся беда – это шок для всех,

– заметил мэр.

Садовый отметил, что во время непогоды погибли двое молодых людей – 20-летний контрактник из Винницкой области и 18-летняя девушка. Дерево, которое на них упало, было визуально здоровым.

"Так выглядит, что молния ударила в дерево и ударной волной отломилась ветка и упала на людей. Это большая трагедия. Я выражаю соболезнования от имени общины города семьям, друзьям", – добавил городской глава.

Ветер вырывал с корнями здоровые деревья

По словам Садового, нельзя относиться к непогоде легкомысленно. Львовяне должны заботиться друг о друге.

"Снова повалено много деревьев. И это преимущественно здоровые деревья, без трухлявости. Повреждены 8 машин, линии электропередач снова порвало. Мы с этим справимся. Но то, что погибли люди – это трагедия", – подытожил мэр Львова.

В целом во Львове зафиксировали 76 падений деревьев и 30 прорывов на сетях наружного освещения Львовсвета. Также без электроснабжения остались несколько домов в Железнодорожном районе города. По информации Львовоблэнерго, в области непогода обесточила 51 подстанцию. Сейчас коммунальщики продолжают ликвидировать последствия урагана. Все деревья, которые препятствовали проезду, уже распилили и убрали.

Заметьте По Львовщине снова пронесется ураган: объявили штормовое предупреждение