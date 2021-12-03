Ушла гулять с собакой и исчезла: полиция ищет 34-летнюю львовянку

Во Львове разыскивают 34-летнюю Марию Дергабузову. Она 2 декабря вышла на прогулку с собакой и исчезла.

Женщина проживает одна в квартире многоэтажки по улице Стрыйской. Ее пес вернулся домой сам, поэтому соседи забили тревогу. Львовская полиция официально объявила Марию Дергабузову в розыск.

К теме Потерялась в центре города: во Львове 2 дня подряд ищут 14-летнюю девушку

Львовянка исчезла во время прогулки с собакой

Соседи Марии Дергабузовой рассказали, что она перестала выходить на связь 2 декабря. Приблизительно в 14:30 львовянка вышла на прогулку со своей собакой Лордом из дома №65 на улице Стрыйской. Однако через полтора часа пес вернулся домой без хозяйки.

Соседи пытались дозвониться до пропавшей, однако она не брала трубку. Сначала собака ждала хозяйку у подъезда. Затем соседи женщины впустили его в дом. Пес поднялся на 8 этаж под дверь своей квартиры и начал громко лаять.

Я возвращалась домой после 18:00 и ко мне подошла девушка, которая сказала, что на 8 этаже дома лает пес. Она показала мне его фото и спросила, не знаю ли я его владелицу. Я ее не знаю. Но когда ехала в лифте, то тоже услышала этот лай,

– рассказала соседка пропавшей женщины Татьяна Козырева.

После этого женщина увидела в вайбер-чате ОСМД сообщение о розыске владелицы собаки. Козырева взяла пса к себе на передержку, пока не найдется его владелица или кто-нибудь другой, кто будет готов взять животное к себе.



Пес пришел домой без хозяйки / Фото ZAXID.NET

Обратите внимание Пропал 5 дней назад: полиция разыскивает львовского гида, ветерана АТО Фридриха Ефимовского

Правоохранители объявили львовянку в розыск

Вечером соседи Марии Дергабузовой вызвали полицию. Правоохранители подозревали, что женщина могла закрыться в квартире изнутри, поэтому открыли дверь. Однако дома никого не было. Тогда соседи написали заявление в полицию. По состоянию на 3 декабря женщину еще не нашли.

Мария Дергабузова родилась в Новоазовске Донецкой области, однако проживает во Львове. На странице пропавшей в фейсбуке говорится, что она работает адвокатом. Единственные родственники женщины, которых удалось разыскать соседям – это сестра с семьей. Они проживают за границей.

Найти близких друзей Марии Дергабузовой пока не удалось. Соседи и собачники, знакомые с исчезнувшей, описывают ее как воспитанную и вежливую женщину. Она не злоупотребляет алкоголем и раньше никогда не покидала собаку надолго.



Львовянка не выходит на связь / Фот о Марии Дергабузовой