В мэрии Львова обнародовали список улиц, которые могут дерусифицировать

Городской совет Львова обнародовал список улиц, которые могут дерусифицировать в ближайшее время. Вопрос по каждой из них рабочая групп рассмотрит на ближайшем заседании.

Соответствующую информацию обнародовал в Фейсбуке первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко. Об этом он написал 25 апреля.

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Во Львове могут дерусифицировать ряд улиц

Андрей Москаленко рассказал, что на прошлой неделе рабочая группа начала работу над рассмотрением предложений по переименованию названий улиц, названых именами деятелей России.

Основной целью является не только деколонизация топонимики и переименование улиц названных именами российских деятелей, но и достойное уважение к украинским военным, волонтерам, деятелям культуры, науки, спорта, общественным деятелям и т.д.

– написал заместитель Андрея Садового.

В частности, политик сообщил, что власти проработают перечень точно улиц которые точно будут переименованы, ведь они являются элементом колонизации или пропаганды.

В частности, на заседании группа обсудит переименование еще ряда улиц:

Абхазская;

Сергея Боткина;

Карла Брюлова;

Алексея Венецианова;

Михаила Врубеля;

Александра Герцена;

Михаила Глинки;

Дагестанская;

Василия Жуковского;

Софии Ковалевской;

Петра Козланюка;

Владимира Комарова;

Владимира Короленко;

Коряцкая;

Курильская;

Лобачевского;

Лютневая;

Мельничука;

Дмитрия Менделеева;

Николая Некрасова;

Орельская;

Ивана Павлова;

Василия Перова;

Кондрата Рылеева;

Карла Росси;

Самарская;

Ивана Сеченова;

Таманская;

Льва Толстого;

Петра Чайковского;

Антона Чехова;

Червона;

Чувашская;

Петра Шереметы;

Окружная.

После этого предложения на переименование будет рассмотрено с историками, экспертами, а также широким кругом общественности. Уже потом решение рабочей группы будет принято на рассмотрение сессии Львовского городского совета.

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