Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці перший заступник мера Львова Андрій Москаленко. Про це він написав 25 квітня.

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У Львові можуть дерусифікувати низку вулиць

Андрій Москаленко розповів, що минулого тижня робоча група почала роботу над розглядом пропозицій щодо перейменування назв вулиць, які названі іменами діячів Росії.

Основною метою є не лише деколонізація топоніміки та перейменування вулиць названих іменами російських діячів, але й гідне пошанування українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту, громадських діячів тощо,

– написав заступник Андрія Садового.

Зокрема політик повідомив, що влада опрацює перелік вулиць, які точно перейменують, адже вони є елементом колонізації або пропаганди.

Зокрема на засіданні група обговорить перейменування ще низки вулиць:

Абхазька;

Сергія Боткіна;

Карла Брюлова;

Олексія Венеціанова;

Михайла Врубеля;

Олександра Герцена;

Михайла Глінки;

Дагестанська;

Василя Жуковського;

Софії Ковалевської;

Петра Козланюка;

Володимира Комарова;

Володимира Короленка;

Коряцька;

Курильська;

Лобачевського;

Лютнева;

Мельничука;

Дмитра Мендєлєєва;

Миколи Некрасова;

Орельська;

Івана Павлова;

Василя Перова;

Кіндрата Рилєєва;

Карла Россі;

Самарська;

Івана Сєченова;

Таманська;

Льва Толстого;

Петра Чайковського;

Антона Чехова;

Червона;

Чуваська;

Петра Шеремети;

Окружна.

Після цього пропозиції на перейменування розгляне розглянуть з істориками, експертами, а також широким колом громадськості. Вже потім рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради.

Подібні випадки в Україні

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