Про це 19 квітня розповів мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що там наразі зареєструвалися 250 українців.

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"Дякую уряду Польщі та міністру Олексію Чернишову за співпрацю і допомогу тим, хто заради збереження життя були змушені залишити свою домівку", – написав мер.



Моравецький та Садовий / Фото з телеграму Андрія Садового

Підтримка Польщі на всіх рівнях

За словами Садового, Львів продовжить приймати вимушених переселенців. Він зазначив, що місто намагається комфортно розмістити тисячі людей.

Вже зараз ми спільно облаштовуємо у Львові 3 таких містечка,

– заявив Садовий.

Він додав, що також з польсько-українською делегацією відвідав українських захисників та постраждалих від бойових дій цивільних. Після цього польський прем'єр Моравецький захотів придбати для медзакладу МРТ-апарат.

"Дякуємо Польщі за братерську підтримку на всіх рівнях. Ми цю підтримку не забудемо", – сказав мер.



Садовий та Моравецький відвідали воїнів / Фото з телеграму Андрія Садового



Польща підтримує Україну / Фото з телеграму Андрія Садового