За відповідне рішення Верховна Рада остаточно проголосувала на засіданні 21 квітня. Проєкт закону підтримали 293 народних депутати.

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Рада проголосувала за дерадянізацію законодавства

Метою проєкту Закону України "Про дерадянізацію законодавства України" є відрадянщення актів законодавства України, як шляхом внесення відповідних змін до існуючих законів, так і визнанням такими, що не застосовуються на території України деяких нормативно-правових актів (або їх положень) органів державної влади і управління Союзу РСР і Української РСР (Української СРР),

– мовиться у пояснювальній записці.

Зокрема мовиться про документи, що:

формально зберігаючи свою чинність, не здійснюють регулюючого впливу;

або навпаки – є такими, що донині регулюють певне коло суспільних відносин, хоча і застосовувана термінологія в них та підходи до врегулювання є застарілими, неактуальними й концептуально несумісними із законодавством України.

Цього разу за закон проголосували остаточно, натомість у першому читанні його підтримали ще у травні 2021 року. Тоді мовилось, що проєкт закону:

скасовує дію нормативно-правових актів радянського періоду;

визнає такими, що не застосовуються на території України 979 актів органів державної влади Радянського Союзу, а також 249 актів УРСР, за окремими винятками.

Тоді повідомили, що з українських законів зникнуть слова "СРСР", "Жовтнева революція", "трудящі".

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