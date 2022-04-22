За соответствующее решение Верховная Рада окончательно проголосовала на заседании 21 апреля. Проект закона поддержали 293 народных депутата.

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Рада проголосовала за десоветизацию законодательства

Целью проекта Закона Украины "О десоветизации законодательства Украины" является отсоветизация актов законодательства Украины как путем внесения соответствующих изменений в существующие законы, так и признанием неприменимыми на территории Украины некоторых нормативно-правовых актов (или их положений) органов государственной власти и управления Союза ССР и УССР (Украинской ССР),

– говорится в пояснительной записке.

В частности, речь идет о документах, которые:

формально сохраняя свою силу, не оказывают регулирующего воздействия;

или наоборот – являются ныне регулирующими определенный круг общественных отношений, хотя и применяемая терминология в них и подходы к урегулированию являются устаревшими, неактуальными и концептуально несовместимыми с законодательством Украины.

На этот раз за закон проголосовали окончательно, а в первом чтении его поддержали еще в мае 2021 года. Тогда говорилось, что проект закона:

отменяет действие нормативно правовых актов советского периода;

признает неприменимыми на территории Украины 979 актов органов государственной власти Советского Союза, а также 249 актов УССР, за отдельными исключениями.

Тогда сообщили, что из украинских законов исчезнут слова "СССР", "Октябрьская революция", "трудящиеся".

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