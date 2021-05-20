За проєкт закону №4284 в першому читанні проголосували 264 нардепи.

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Закон може припинити дію актів радянського періоду

Законопроєкт пропонує скасувати дію нормативно-правових актів радянського періоду, визнає такими, що не застосовуються на території України 979 актів органів державної влади Радянського Союзу, а також 249 актів УРСР, за окремими винятками.

До речі, проєкт закону про дерадянізацію передбачає видалення з законодавства слів "СРСР", "Жовтнева революція", "трудящі".

Зверніть увагу! Законопроєкт про дерадянізацію законодавства України зареєстрував у Раді заступник голови ВРУ Руслан Стефанчук разом із нардепами різних фракцій у 2020 році. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики нещодавно розглянув його та рекомендував парламенту затвердити.

"Проєкт передбачає очищення нашого законодавства від термінологічної радянщини – трудящий стане працівником, а власник – роботодавцем. На часі також вилучення згадок про СРСР, Жовтневу революцію тощо. Слушно у законопроєкті зазначається і про необхідність розробити нові проєкти Житлового кодексу та Кодексу законів про працю", – прокоментувала проєкт закону заступниця голови Комітету Євгенії Кравчук у своєму фейсбуці.

До речі, Верховна Рада 20 травня проголосувала за призначення міністром охорони здоров'я Віктора Ляшка. Також на засіданні Олексія Любченка призначили першим віцепрем'єром – міністром економіки. Детальніше про призначення нових міністрів читайте за посиланням.