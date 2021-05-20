За проект закона №4284 в первом чтении проголосовали 264 нардепа.

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Закон может прекратить действие актов советского периода

Законопроект предлагает отменить действие нормативно-правовых актов советского периода, признает такими, что не применяются на территории Украины 979 актов органов государственной власти Советского Союза, а также 249 актов УССР, за отдельными исключениями.

Кстати, проект закона о десоветизации предусматривает удаление из законодательства слов "СССР", "Октябрьская революция", "трудящиеся".

Обратите внимание! Законопроект о десоветизации законодательства Украины зарегистрировал в Раде заместитель председателя ВРУ Руслан Стефанчук вместе с нардепами разных фракций в 2020 году. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики недавно рассмотрел его и рекомендовал парламенту утвердить.

"Проект предусматривает очищение нашего законодательства от терминологической советщины – трудящийся станет работником, а собственник – работодателем. Ко времени также изъятие упоминаний об СССР, Октябрьской революции и прочее. Справедливо в законопроекте говорится и о необходимости разработать новые проекты Жилищного кодекса и Кодекса законов о труде", – прокомментировала проект закона заместитель председателя Комитета Евгении Кравчук в своем фейсбуке.

Кстати, Верховная Рада 20 мая проголосовала за назначение министром здравоохранения Виктора Ляшко. Также, на заседании Алексея Любченко назначили первым вице-премьером – министром экономики. Подробнее о назначении новых министров читайте по ссылке.