Министром экономики могут назначить руководителя налоговой Алексея Любченко, министром инфраструктуры – главу "Укравтодора" Александра Кубракова, министром здравоохранения – главного санитарного врача Виктора Ляшко.
Кстати Профильный комитет поддержал кандидатуру Любченко на должность министра экономики
Заметим, ранее Рада отправила в отставку предыдущих руководителей министерств. Например, за увольнение Максима Степанова проголосовали 292 народных депутатов, за отставку Владислава Криклия – 284 нардепа, за то, чтобы пост покинул Игорь Петрашко – 280 депутатов.
Что известно о кадровых изменениях в правительстве
- Криклий и Петрашко написали заявления на увольнение. В "Слуге народа" утверждали, что к ним "накопилось много вопросов" со стороны премьера и президента.
- Зато Степанов сам не хотел увольняться. В Раду поступило представление о его отставке от премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- Профильный комитет поддержал новых кандидатов на должности.
Смотрите онлайн-трансляцию заседания Рады: