Кандидатуру Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра экономики 19 мая внес в парламент глава правительства Денис Шмыгаль.
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Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем,
– написал Даниил Гетманцев.
Кадровые изменения в Минэкономики
- Верховная Рада 18 мая отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко. Он написал заявление на увольнение и подал его в парламент еще на прошлой неделе.
- В профильном комитете заявили, что не понимают, почему он решил уходить в отставку. Там отметили, что претензий к чиновнику не было.
- По данным СМИ, Игорь Петрашко попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.
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