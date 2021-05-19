Кандидатуру Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра экономики 19 мая внес в парламент глава правительства Денис Шмыгаль.

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Полностью поддерживаю решение комитета. Убежден, в зале с назначением вопросов также не будет. С кадровых вопросов завтра и начнем,

– написал Даниил Гетманцев.

Обратите внимание! С апреля 2020 года Алексей Любченко возглавляет Государственную налоговую службу Украины.

Кадровые изменения в Минэкономики

Верховная Рада 18 мая отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко. Он написал заявление на увольнение и подал его в парламент еще на прошлой неделе.

В профильном комитете заявили, что не понимают, почему он решил уходить в отставку. Там отметили, что претензий к чиновнику не было.

По данным СМИ, Игорь Петрашко попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.

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