Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета министров в среду, 19 мая.

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Что известно о Новиковой

Ирина Новикова окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где получила образовательную степень – магистр права.

В июле 2020 года ее назначили заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

До назначения она возглавляла Департамент инвестиций в министерстве. Деятельность подчиненного ею департамента была направлена на формирование и реализацию государственной инвестиционной политики, развитие государственно-частного партнерства и индустриальных парков.

Обратите внимание! Верховная Рада 18 мая отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко. Он написал заявление на увольнение и подал его в парламент еще на прошлой неделе.

Стоит отметить, что в профильном комитете заявили, что не понимают, почему он решил идти в отставку. Там отметили, что претензий к чиновнику не было.

По данным СМИ, Игорь Петрашко попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра.

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