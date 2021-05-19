Пресс-секретарь премьера Ольга Куришко в комментарии 24 каналу рассказала, что Денис Шмыгаль внес в парламент кандидатуры новых министров. Сделал это глава правительства по предложению фракции "Слуга народа".
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Кого Шмыгаль предлагает Раде назначить министрами
- на должность первого вице-премьер – министра экономики Шмыгаль предлагает кандидатуру Алексея Любченко,
- на должность министра инфраструктуры – Александра Кубракова,
- на должность министра здравоохранения – Виктора Ляшко.
Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что ожидает внесения кандидатур на должности министров уже в среду, 19 мая.
Кадровые изменения в Кабмине: основное
- Во время внеочередного заседание 18 мая Рада отправила в отставку министра экономики Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова.
- Криклия и Петрашко уволили по собственному желанию, а вот Степанова отправили в отставку по представлению Шмыгаля.
- Ранее фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики – первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры Украины и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.