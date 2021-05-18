Ожидается, что Ляшко заменит своего пока что действующего шефа – Максима Степанова, правда, против воли последнего. Детали биографии будущего министра Виктора Ляшко – читайте далее.

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Биография Виктора Ляшко

Будущий чиновник родился 24 апреля 1980 года на Ровненщине в селе Осова, ныне – Сарненский район.

Это село славится как центр "янтарной республики", а еще принадлежит к числу населенных пунктов, подвергшихся радиационному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС.

Виктор имел "чернобыльские льготы" при поступлении в вуз, а потому получил возможность учиться в ведущем медицинском учебном заведении Украины – Медицинском университете имени Богомольца.



Виктор Ляшко / Фото с личной фейсбук-страницы

Карьера Виктора Ляшко

После окончания учебы в 2003 году Виктор Ляшко решил не возвращаться в родное село, а строить дальнейшую карьеру в столице. Он устроился на работу в санитарно-эпидемиологическую службу (СЭС) Киевщины, где проработал почти семь лет.

Благодаря престижной работе молодой специалист получил немалый опыт и завел нужные связи. В 2010 году он переходит на работу в Министерство здравоохранения на позицию главного специалиста санэпидемиологии. В чиновниках среднего звена Ляшко не задержался и уже вскоре стал директором департамента СЭС Украины. Впоследствии 33-летний Ляшко возглавлял Киевский областной лабораторный центр СЭС.

Параллельно Виктор Ляшко присоединился к распределению грантовых средств – он занимался частными проектами, которые были направлены на борьбу с отдельными болезнями. В частности, Ляшко возглавил в 2014 году ОО "Инфекционный контроль в Украине", получившую грант на лечение туберкулеза. Также чиновник участвовал в проектах по противодействию ВИЧ/СПИД, финансировавшихся на деньги американских налогоплательщиков. Также чиновник стал постоянным экспертом "Реанимационного Пакета Реформ".

Член команды Супрун

После победы Революции Достоинства Виктор Ляшко присоединился к так называемой "команде Ульяны Супрун" – в 2015 году он вошел в состав Департамента общественного здоровья.

Параллельно Ляшко получил второе высшее образование в Национальной академии госуправления и стал магистром в этой области. Также Ляшко активно откликался на предложения зарубежного обучения – учился в Барселоне, Сан-Франциско и других городах мира.



Виктор Ляшко / Фото с личной фейсбук-страницы

Инвестиции в собственное образование принесли дивиденды в 2018 году, когда Ляшко стал заместителем главы Департамента общественного здоровья.

В 2019 году после смены власти Департамент подвергся давлению и был на грани ликвидации. В результате учреждение сохранили, но существенно ограничили в полномочиях. В результате серии конфликтов непосредственный руководитель Ляшко Владимир Курпита и заместитель новой главы Минздрава Зоряны Скалецкой – Младена Качурець – демонстративно ушли с должностей. Ляшко их примеру решил не следовать и не прогадал – его ждало повышение. Скалецкая сделала лояльного чиновника своим заместителем.

Борец с COVID-19

Высокое назначение произошло в конце 2019 года, а уже через несколько месяцев в мире началась пандемия COVID-19. Украина откровенно "проспала" пандемию и не предприняла должных мер для противодействия коронавирусу. Весь удар критики пришелся на госпожу министр, которая вела себя особенно беспомощно, а потом вообще самоустранилось в добровольной изоляции в Новых Санжарах.

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В этих условиях на передний план вышел Ляшко – неприметный чиновник, лишенный харизмы и каких-то эффектных черт, стал лицом борьбы государства с враждебными микроорганизмами. Именно Ляшко координировал скандальной эвакуацией граждан Украины из Уханя, рассказывал об опасности коронавируса с телеэкранов, опровергал мифы, в частности, об алкоголе, который на самом деле не убивает COVID-19, а наоборот ослабляет иммунитет.



Голос борьбы с коронавирусом / Фото с личной фейсбук-страницы

Довольно быстро Виктор Кириллович Ляшко стал самым популярным Ляшко в Украине и одним из самых известных людей в государстве.

В начале 2020 года специально под него создали новую должность – главного санитарного врача Украины, а еще назначили главным борцом с коронавирусом (потому что больше некому было). Также он стал заместителем министра здравоохранения, но уже не Скалецкой, а Емца. Тот также долго не задержался в должности и был поспешно уволен.

Ляшко vs Степанов

Сохранил свои позиции Виктор Ляшко и при новом главе Минздрава – бывшем губернаторе Одесской области Максиме Степанове.

Степанов попытался перехватить лавры Ляшко как главного борца с коронавирусом. Из-за этого между двумя чиновниками завязалось настоящее противостояние – они наперегонки докладывали об успехах в борьбе с коронавирусом и каждый старался возвеличить собственный вклад. При этом Ляшко, как и положено младшему по рангу, был несколько скромнее шефа.

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Довольно часто Ляшко и Степанов делали заявления, прямо противоречащие друг другу. Журналисты неоднократно ловили их на этом, но в потоке новостей такие ляпы быстро забывались – оба чиновники получали новые и новые минуты славы. При этом впечатление, что власть не знает, что делает, оставалось.

Похожая история была и с главой правительства. Из последнего: громкое заявление Дениса Шмыгаля о вакцинации без очереди для тех, кто будет регистрироваться на прививки онлайн, за несколько часов было опровергнуто Виктором Ляшко.

Виктор Ляшко становится политиком:

Новый министр здравоохранения

Собственно вопрос вакцинации, как считается, стоил работы Степанову. В Офисе Президента не без оснований считают, что министр провалил вакцинацию и сейчас ее темпы очень малы. Также окружению Президента не понравилось, что Степанов постоянно пиарится и подчеркивает собственную роль в переговорах о контрактах на поставку вакцин.

Весной 2021 года кресло под министром затрещало – пошли слухи о скорой отставке. Тогда появилась информация о кандидатуре его преемника – Викторе Ляшко. Лояльный чиновник старательно обходил скандалы, умело "переводил стрелки" и не ставил под сомнение вклад Банковой в борьбе с COVID-19.

Ляшко стал "своим" на этой улице уже в 2020-м и даже его кандидатуру всерьез рассматривали в качестве возможного соперника Виталия Кличко на выборах мэра Киева. Впрочем, эти планы не были реализованы – кандидатом от "Слуги народа" стала Ирина Верещук, которая с треском провалилась на выборах.

Ляшко отвечает на неприятные вопросы:

Сам Степанов был категорически против и заявил о политических мотивах. Ляшко традиционно отмолчался, но довольное выражение лица прятать не стал. В понедельник, 17 мая, профильный комитет Рады отказался поддержать отставку министра, но вечером "Слуги народа" дали добро – Виктор Ляшко прибыл на заседание фракции в сопровождении сразу 2 охранников, чем окончательно подтвердил собственные амбиции.

Личная жизнь

Виктор Ляшко женат, вместе с женой Ириной они воспитывают дочь Дарью.

В свободное от работы время, то есть – до 2019 года, Ляшко интересовался футболом, в его соцсетях есть фото, где он в аксессуарах ФК "Динамо" (Киев) и "Манчестер Юнайтед". Чиновник ведет здоровый образ жизни, бегает и в свои 41 год выглядит здоровым и бодрым.



Виктор Ляшко с женой и дочкой / Фото с личной фейсбук-страницы

Декларация Виктора Ляшко

Чиновнику, если верить е-декларации, принадлежит большой земельный участок в 12 соток в селе Литвиновка, Киевской области. Также 12 соток имеет жена Ляшко в селе Пуховка, Броварского района. Семья живет в квартире на 110,9 квадратных метров в Броварах.



Ляшко – участник спортивных соревнований по дуатлону / Фото с личной фейсбук-страницы

Виктору Ляшко принадлежит автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска. Авто было приобретено во времена работы Ляшко в частном секторе – тогда он декларировал более миллиона гривен в год.

В 2020 году Виктор Ляшко заработал в Минздраве 617 тысяч гривен. На счетах семьи сейчас более 30 000 долларов США и почти 250 000 гривен.