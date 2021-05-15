Ранее стало известно, что Максима Степанова хотят отправить в отставку с должности министра здравоохранения. На его место рассматривают кандидатуру Виктора Ляшко. Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава прокомментировал свое возможное назначение на должность.

На вопрос, предлагали ли ему кресло, Ляшко ответил, что за время работы в Минздраве "кто-то кому-то что-то предлагает".

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Ляшко прокомментировал возможное назначение главой Минздрава

Я в должности заместителя министра уже при третьем министре. Каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает. Поэтому некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то такие вещи. Есть министр, есть замминистра. У каждого есть своя сфера ответственности,

– заявил Ляшко.

Заместитель министра подчеркнул, что "всему свое время", поэтому не рассказал ничего о своих первых решениях, если он все-таки возглавит Минздраве. Однако пообещал, если такое произойдет, то встретится с журналистами.

"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 2022 – 2023 годах, то они будут посвящены такому общению в доброжелательном окружении с чашкой чая", – добавил Ляшко.

Напомним, Степанов ранее сообщил, что не писал заявления об увольнении с должности главы Минздрава.

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