Заместитель уже третьего министра – Ляшко прокомментировал возможное назначение главой Минздрава
Ранее стало известно, что Максима Степанова хотят отправить в отставку с должности министра здравоохранения. На его место рассматривают кандидатуру Виктора Ляшко. Главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава прокомментировал свое возможное назначение на должность.
Источник:ТСН
На вопрос, предлагали ли ему кресло, Ляшко ответил, что за время работы в Минздраве "кто-то кому-то что-то предлагает".
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Ляшко прокомментировал возможное назначение главой Минздрава
Я в должности заместителя министра уже при третьем министре. Каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает. Поэтому некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то такие вещи. Есть министр, есть замминистра. У каждого есть своя сфера ответственности,
– заявил Ляшко.
Заместитель министра подчеркнул, что "всему свое время", поэтому не рассказал ничего о своих первых решениях, если он все-таки возглавит Минздраве. Однако пообещал, если такое произойдет, то встретится с журналистами.
"Я вам официально обещаю. Если произойдут какие-то изменения в 2022 – 2023 годах, то они будут посвящены такому общению в доброжелательном окружении с чашкой чая", – добавил Ляшко.
Напомним, Степанов ранее сообщил, что не писал заявления об увольнении с должности главы Минздрава.
Отставка Степанова: что известно
- Вечером 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Максима Степанова.
- В конце апреля заявили, что вопрос отставки главы Минздрава могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за него подписались более 150 депутатов.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.
- Тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября правительство подписало документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.
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