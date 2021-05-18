Очікується, що Ляшко замінить свого чинного поки що шефа – Максима Степанова, щоправда, проти волі останнього. Деталі біографії майбутнього міністра Віктора Ляшка – читайте далі.

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Біографія Віктора Ляшка

Майбутній чиновник народився 24 квітня 1980 на Рівненщині – у селі Осова, нині – Сарненський район.

Це село славиться як центр "бурштинової республіки", а ще належить до числа населених пунктів, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.

Віктор мав "чорнобильські пільги" при вступі до вишу, а тому отримав можливість навчатись у провідному медичному навчальному закладі України – Медичному університеті імені Богомольця.

Віктор Ляшко / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Кар'єра Віктора Ляшка

Після закінчення навчання у 2003 році Віктор Ляшко вирішив не повертатись до рідного села, а будувати подальшу кар'єру у столиці. Він влаштувався на роботу до санітарно-епідеміологічної служби (СЕС) Київщини, де пропрацював майже сім років.

Завдяки престижній роботі молодий фахівець отримав чималий досвід та завів потрібні зв'язки. У 2010 році він переходить на роботу до Міністерства охорони здоров'я на позицію головного спеціаліста санепідеміології. У чиновниках середньої ланки Ляшко не затримався і вже незабаром став директором департаменту СЕС України. Згодом 33-річний Ляшко очолював Київський обласний лабораторний центр СЕС.

Паралельно Віктор Ляшко долучився до розподілу грантових коштів – він опікувався приватними проєктами, що були спрямовані на боротьби з окремими хворобами. Зокрема, Ляшко очолив у 2014 році ГО "Інфекційний контроль в Україні", що отримала грант на лікування туберкульозу. Також чиновник брав участь у проєктах з протидії ВІЛ/СНІД, що фінансувалися на гроші американських платників податків. Також чиновник став постійним експертом "Реанімаційного Пакету Реформ".

Член команди Супрун

Після перемоги Революції Гідності Віктор Ляшко приєднався до так званої "команди Уляни Супрун" – у 2015 році він увійшов до складу Департаменту громадського здоров'я.

Паралельно Ляшко здобув другу вищу освіту у Національній академії держуправління та став магістром у цій царині. Також Ляшко активно відгукувався на пропозиції закордонного навчання – навчався у Барселоні, Сан-Франциско та інших містах світу.

Віктор Ляшко / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Інвестиції у власну освіту принесли дивіденди у 2018 році, коли Ляшко став заступником голови Департаменту громадського здоров'я.

У 2019 році після зміни влади Департамент зазнав тиску й був не межі ліквідації. У результаті установу зберегли, але суттєво обмежили у повноваженнях. Внаслідок серії конфліктів безпосередній керівник Ляшка Володимир Курпіта та заступниця нової очільниці МОЗ Зоряни Скалецької – Младена Качурець – демонстративно пішли з посад. Ляшко їх приклад вирішив не наслідувати й не прогадав – на нього чекало підвищення. Скалецька зробила лояльного чиновника своїм заступником.

Борець з COVID-19

Високе призначення сталося наприкінці 2019 року, а вже за кілька місяців у світі почалася пандемія COVID-19. Україна відверто "проспала" пандемію і не вжила належних заходів для протидії коронавірусу. Весь удар критики припав на пані міністерку, яка поводилась особливо безпорадно, а згодом взагалі самоусунулась в добровільній ізоляції у Нових Санжарах.

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У цих умовах на передній край вийшов Ляшко – непримітний чиновник, позбавлений харизми та якихось ефектних рис, став обличчям боротьби держави з ворожими мікроорганізмами. Саме Ляшко координував скандальною евакуацією громадян України з Уханю, розповідав про небезпеку коронавірусу з телеекранів, спростовував міфи, зокрема, про алкоголь, який насправді не вбиває COVID-19, а навпаки послаблює імунітет.

Голос боротьби з коронавірусом / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Доволі швидко Віктор Кирилович Ляшко став найпопулярнішим Ляшком в Україні та одним з найвідоміших людей у державі.

На початку 2020 року спеціально під нього створили нову посаду – головного санітарного лікаря України, а ще призначили головним борцем з коронавірусом (бо більше не було кому). Також він став заступником міністра охорони здоров'я, але вже не Скалецької, а Ємця. Той також довго не затримався на посаді й був поспішно звільнений.

Ляшко vs Степанов

Зберіг свої позиції Віктор Ляшко й при новому голові МОЗ – колишньому губернаторі Одещини Максимі Степанові.

Степанов спробував перехопити лаври Ляшка як головного борця з коронавірусом. Через це між двома чиновниками зав'язалося справжнє протистояння – вони навипередки доповідали про успіхи у боротьбі з коронавірусом і кожен намагався возвеличити власний внесок. При цьому Ляшко, як і належить, молодшому за рангом, був дещо скромнішим за шефа.

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Доволі часто Ляшко та Степанов робили заяви, що прямо суперечать одна одній. Журналісти неодноразово ловили їх на цьому, але в потоці новин такі ляпи швидко забувалися – обидва чиновники отримували нові й нові хвилини слави. При цьому враження, що влада не знає, що робить, залишалось.

Схожа історія була й з очільником уряду. З останнього: гучна заява Дениса Шмигаля про вакцинацію без черги для тих, хто реєструватиметься на щеплення онлайн, за кілька годин була спростована Віктором Ляшком.

Віктор Ляшко стає політиком:

Новий міністр охорони здоров'я

Власне питання вакцинації, як вважається коштувало роботи Степанову. В Офісі Президента не без підстав вважають, що міністр провалив вакцинацію й нині її темпи дуже малі. Також оточенню Президента не сподобалось, що Степанов постійно піариться та підкреслює власну роль у перемовинах про контракти на постачання вакцин.

Навесні 2021 крісло під міністром затріщало – пішли чутки про швидку відставку. Тоді з'явилась інформація про кандидатуру його наступника – Віктора Ляшка. Лояльний чиновник старанно оминав скандали, вміло "переводив стрілки" і не ставив під сумнів внесок Банкової у боротьбі з COVID-19.

Ляшко став "своїм" на цій вулиці вже у 2020-му і навіть його кандидатуру серйозно розглядали у якості можливого суперника Віталія Кличка на виборах мера Києва. Втім, ці плани не були реалізовані – кандидатом від "Слуги Народу" стала Ірина Верещук, яка з тріском провалилася на виборах.

Ляшко відповідає на неприємні запитання:

Сам Степанов був категорично йти з посади проти й заявив про політичні мотиви. Ляшко традиційно відмовчався, але задоволений вираз обличчя ховати не став. У понеділок, 17 травня, профільний комітет Ради відмовився підтримати відставку міністра, але ввечері "Слуги Народу" дали добро – Віктор Ляшко прибув на засідання фракції у супроводі одразу 2 охоронців, чим остаточно підтвердив власні амбіції.

Особисте життя

Віктор Ляшко одружений, разом з дружиною Іриною вони виховують доньку Дар'ю.

У вільний від роботи час, тобто – до 2019 року, Ляшко цікавився футболом, у його соцмережах є фото, де він в аксесуарах ФК "Динамо" (Київ) та "Манчестер Юнайтед". Чиновник веде здоровий спосіб життя, бігає та у свої 41 рік виглядає здоровим і бадьорим.

Віктор Ляшко з дружиною та донькою / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Декларація Віктора Ляшка

Чиновнику, якщо вірити е-декларації, належить велика земельна ділянка в 12 соток в селі Литвинівка, Київської області. Також 12 соток має дружина Ляшка в селі Пухівка, Броварського району. Родина мешкає у квартирі на 110,9 квадратних метрів у Броварах.

Ляшко – учасник спортивних змагань з дуатлону / Фото з особистої фейсбук-сторінки

Віктору Ляшку належить автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року випуску. Авто було придбане в часи роботи Ляшка у приватному секторі – тоді він декларував понад мільйон гривень на рік.

У 2020 році Віктор Ляшко заробив у МОЗ 617 тисяч гривень. На рахунках родини наразі понад 30 000 доларів США та майже 250 000 гривень.