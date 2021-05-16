Давид Арахамия рассказал о кадровых изменениях в Кабинете министров. Он отметил, что Владислав Криклий и Игорь Петрашко покидают должности добровольно. А вот Максим Степанов, похоже, сам идти не хочет.

Вместо Петрашко новым министром экономики хотят назначить главу налоговой Алексея Любченко, новым главой Мининфраструктуры вместо Криклия – руководителя "Укравтодора" Александра Кубракова.

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Когда будут рассматривать кадровые изменения

Фракция "Слуга народа" будет рассматривать этот вопрос в понедельник в 19:00. Арахамия отдельно подчеркнул, что, кроме должности министра экономики, Любченко номинируют еще и на должность вице-премьера.

Степанов не хочет уходить в отставку

Арахамия заметил, что министр здравоохранения Максим Степанов добровольно уходить в отставку отказался. Однако нардеп добавил, что в поддержку его увольнения, судя по настроениям, у фракции "слуг" есть 95 – 99%.

Кстати, у главы фракции спросили об отношении партии "Голос" к отставке Степанова. Арахамия заверил, что "Голосу" Степанов не нравится со дня его назначения, однако дело в количественной поддержке.

Если бы у нас не было к нему (Степанова – 24 канал) претензий, как у руководящей фракции, партия "Голос", я думаю, еще года 2 собирала бы эти подписи и дальше,

– отметил Арахамия.

Среди причин потенциального увольнения Степанова Арахамия назвал менеджерские ошибки при организации процесса вакцинации, так как Украина получила препараты позже, чем другие страны.

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Обратите внимание! Ранее в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава. Перед тем, в "Слуге народа" говорили об отставке Степанова. Кроме того, отметили, что у нардепов есть претензии к министру юстиции Денису Малюське и главе Минфина Сергею Марченко.