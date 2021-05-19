Прессекретарка прем'єра Ольга Куришко у коментарі 24 каналу розповіла, що Денис Шмигаль вніс до парламенту кандидатури нових міністрів. Зробив це глава уряду за пропозицією фракції "Слуга народу".
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Кого Шмигаль пропонує Раді призначити міністрами
- на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Шмигаль пропонує кандидатуру Олексія Любченка,
- на посаду міністра інфраструктури – Олександра Кубракова,
- на посаду міністра охорони здоров'я – Віктора Ляшка.
Нагадаємо, раніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що очікує внесення кандидатур на посади міністрів вже в середу, 19 травня.
Кадрові зміни в Кабміні: основне
- Під час позачергового засідання 18 травня Рада відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
- Криклія та Петрашка звільнили за власними бажанням, натомість Степанова відправили у відставку за поданням Шмигаля.
- Раніше фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру глави Державної податкової служби Олексія Любченка на посаду міністра економіки – першого віцепрем'єра, глави "Укравтодору" Олександра Кубракова – міністра інфраструктури України та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка – міністра охорони здоров'я.