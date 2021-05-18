Рішення про відставку Петрашка підтримали 280 нардепів під час засідання Верховної Ради 18 травня. Відтак, в уряді Дениса Шмигаля стало на ще одного міністра менше.

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Зауважимо, що Петрашко пробув на посаді міністра економіки трохи більше року. Його призначили у березні 2020 року голосами 243 депутатів.

Більше про кар'єру та особисте життя Ігоря Петрашка – читайте у матеріалі 24 каналу.

Причини звільнення Петрашка

За даними ЗМІ, міністр економіки попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра. Наскільки ця причина правдива – судити важко. Однак є й інша версія щодо цього. До прикладу, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав звільнення Ігоря Петрашка "деолігархізацією".

Петрашко – представник Олега Бахматюка, одного з олігархів. Це (відставку – 24 канал) можна оцінювати як позитивний крок,

– запевнив ексгенпрокурор.

Хто замінить Петрашка на посаді

Новим міністром економіки може стати Олексій Любченко. Наразі він очолює Державну податкову службу України, починаючи з квітня 2020 року.