Рішення про відставку Петрашка підтримали 280 нардепів під час засідання Верховної Ради 18 травня. Відтак, в уряді Дениса Шмигаля стало на ще одного міністра менше.

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Зауважимо, що Петрашко пробув на посаді міністра економіки трохи більше року. Його призначили у березні 2020 року голосами 243 депутатів.

Причини звільнення Петрашка

За даними ЗМІ, міністр економіки попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра. Наскільки ця причина правдива – судити важко. Однак є й інша версія щодо цього. До прикладу, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка назвав звільнення Ігоря Петрашка "деолігархізацією".

Петрашко – представник Олега Бахматюка, одного з олігархів. Це (відставку – 24 канал) можна оцінювати як позитивний крок,
– запевнив ексгенпрокурор.

Хто замінить Петрашка на посаді

Новим міністром економіки може стати Олексій Любченко. Наразі він очолює Державну податкову службу України, починаючи з квітня 2020 року.

Що відомо про Олексія Любченка

Він закінчив Київський економічний університет за спеціальністю – економічне і соціальне планування. Має звання доктора економічних наук. У 2014 – 2015 роках Любченко працював радником голови Державної фіскальної служби. З жовтня 2015 року був першим віцепрезидентом "Украгрохімхолдинг". За 2019 рік Олексій Любченко та його дружина задекларували дохід у 938 тисяч гривень.