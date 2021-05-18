Решение об отставке Петрашко приняли 280 нардепов во время заседания Верховной Рады 18 мая. Следовательно, в правительстве Дениса Шмыгаля стало на еще одного министра меньше.

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Заметим, что Петрашко пробыл на посту министра экономики чуть больше года. Его назначили в марте 2020 года голосами 243 депутатов.

Больше о карьере и личной жизни Игоря Петрашко – читайте в материале 24 канала.

Причины увольнения Петрашко

По данным СМИ, министр экономики попрощался с должностью из-за того, что к нему якобы накопилось много вопросов со стороны президента и премьер-министра. Насколько эта причина правдива – судить трудно. Однако есть и другая версия на этот счет. К примеру, экс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвал увольнение Игоря Петрашко "деолигархизацией".

Петрашко – представитель Олега Бахматюка, одного из олигархов. Это (отставку – 24 канал) можно оценивать как позитивный шаг,

– заверил экс-генпрокурор.

Кто заменит Петрашко на посту

Новым министром экономики может стать Алексей Любченко. Сейчас он возглавляет Государственную налоговую службу Украины, начиная с апреля 2020 года.