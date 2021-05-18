Прем'єр-міністр України заявив, що вже ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов "прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи". Очільник Кабміну наголосив: є речі, за які Степанову "ми точно всі можемо сказати дякую".

Зауважте Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я

Водночас, за словами Шмигаля, "є і провалені завдання, які не можна ігнорувати".

Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше,

– наголосив прем'єр-міністр.

Зауважте! Головною причиною для звільнення Степанова став провал вакцинації від коронавірусу. Препарати для щеплення Україна пізніше ніж інші держави.

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