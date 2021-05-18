Премьер-министр Украины заявил, что уже экс-министр здравоохранения Максим Степанов "пришел на свой пост в один из самых сложных времен для украинской медицинской системы". Глава Кабмина подчеркнул: есть вещи, за которые Степанову "мы точно все можем сказать спасибо".

Заметьте Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения

Однако, по словам Шмыгаля, "есть и проваленные задания, которые нельзя игнорировать".

Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее,

– отметил премьер-министр.

Заметьте! Главной причиной для увольнения Степанова стал провал вакцинации от коронавируса. Препараты для прививки Украина получила позже, чем другие государства.

Кто может стать новым главой Минздрава