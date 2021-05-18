Премьер-министр Украины заявил, что уже экс-министр здравоохранения Максим Степанов "пришел на свой пост в один из самых сложных времен для украинской медицинской системы". Глава Кабмина подчеркнул: есть вещи, за которые Степанову "мы точно все можем сказать спасибо".
Заметьте Максима Степанова уволили с должности министра здравоохранения
Однако, по словам Шмыгаля, "есть и проваленные задания, которые нельзя игнорировать".
Перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством, но точно должны быть сделаны как можно быстрее,
– отметил премьер-министр.
Кто может стать новым главой Минздрава
- Одним из кандидатов на должность главы Минздрава является главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
- В то же время в "Слуге народа" рассказали, что рассматривают и другие кандидатуры.
- Ляшко занять пост министра здравоохранения может помешать тот факт, что он вместе со Степановым занимался вопросом вакцинации.