Любченко уже много лет на госслужбе и занимал высокие должности еще во времена Януковича, впрочем, этот факт не стал препятствием для карьерного роста.

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Биография Алексея Любченко

Будущий министр родом из села Орловец, что на Черкасщине. Алексей родился 21 сентября 1971 года. Талантливый провинциал решил учиться на экономиста и выбрал для этого престижный Киевский экономический университет (ныне – КНЭУ). Красный диплом, полученный в 1993 году, гарантией трудоустройства в столице не стал, а потому молодому экономисту пришлось возвращаться на малую родину.

Это были сложные и голодные времена дикого капитализма, и Любченко решил не рисковать с бизнесом, а пойти не государственную службу. Юноша устроился на работу в Смелянский горсовет и принялся там строить собственную карьеру.

Довольно быстро Любченко стал старшим экономистом горсовета, впоследствии стал заведующим отделом коммунальной собственности и предпринимательства этого райцентра.

Карьерный налоговик

В 1998 году Любченко ждал стремительный взлет: он стал начальником управления экономики и имущества города, за несколько месяцев был назначен заместителем мэра Смелы, а осенью ушел на повышение в область, где работал заместителем начальника управления по вопросам экономики Черкасской ОГА.

После нескольких месяцев работы Любченко переводится в соседней Кировоградской области на позицию заместителя руководителя областной налоговой. Также Любченко по совместительству был заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Любченко 20 лет с небольшими перерывами занимается налогами / Фото Пресс-служба ДПС

В 2003 году Алексей Любченко снова возвращается на Родину и становится главой Государственной налоговой администрации Черкасской области. Параллельно Любченко пишет кандидатскую и докторскую диссертации, постоянно ездит в Киев – как по работе, так и по научным вопросам, заводит нужные связи и становится своим человеком для многих.

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В сентябре 2009 года Любченко переезжает в Киев окончательно и становится одним из заместителей председателя Государственной налоговой администрации.

Ценный кадр

Вскоре на успехи налоговика впервые обратили внимания СМИ. В 2009 году в "Зеркале Недели" вышла большая статья журналиста Юрия Бутусова о налоговых махинациях в правительстве Юлии Тимошенко и схемах с налогами, которые реализовывались под крышей так называемых "любих друзів" – политиков-бизнесменов, приближенных к президенту Виктору Ющенко.

Бутусов прямо назвал Любченко – назначением по квоте политсилы Ющенко – "НУ-НС" и указал, что тот опекает в Налоговой администрирование НДС (налога на добавленную стоимость) и налога с прибыли – главную "серую" схему тех времен.

Ментор команды Януковича

После победы на президентских выборах Виктора Януковича и прихода к власти так называемого "донецкого клана" Алексей Любченко сохранил свою должность как ценный кадр, теоретик и практик налогообложения. Шефом Любченко стал Виталий Захарченко – будущий глава МВД и государственный преступник, а его заместителями и коллегами другие представители "донецкого клана" – Андрей Головач и Александр Клименко (тот самый, что впоследствии руководил суперминистерством доходов и сборов (в народе – Минздохом), под крышей которого организовал систему государственного рэкета и имел в служебном кабинете зал для занятий боксом).

Любченко в этой компании проработал более года и ушел на вольные хлеба только после того, как научил "донецких" тому, что знал сам.

Аграрий

В 2011 году Любченко перестал быть "заместителем" и возглавил Департамент налогообложения юридических лиц, а в следующем году ушел с госслужбы в частный сектор. Он стал одним из топ-менеджеров крупного агрохолдинга "Украгрохимхолдинг" из родной Черкасской области. Эту работу он прерывал для того, чтобы побыть советником нового председателя Налоговой Билоуса и помощником своего земляка – нардепа 7 созыва Виктора Тимошенко.

В 2015 году Любченко попытался вернуться на государственную службу и претендовал на должность председателя Государственной фискальной службы, но выбор тогда пал не на него, на представителя политической силы нового президента Петра Порошенко – нардепа от БПП Романа Насирова (будущего дзюдоку, фигуранта коррупционных скандалов и фаната стильных пледов).

После неудачной попытки возвращения Любченко вернулся к работе в агросекторе, а также был причастен к финансовому учреждению своего собрата Тимошенко – "Легбанка".

Возврат в Налоговую

Новый шанс появился у Любченко после смены президента. В апреле 2020 года его назначили без конкурса главой Налоговой с формулировкой "на время карантина". На этом посту Любченко спешно заменил Сергея Верланова, которого так же уволили после скандальных заявлений экс-главы Минфина Игоря Уманского.

Алексей Любченко и Сергей Марченко / Фото Пресс-служба ДНС

Несмотря на то, что Алексей Любченко подпадал под закон о люстрации, ведь был чиновником во времена Януковича, а значит – не может занимать высокие должности сейчас – на закон не обратили никакого внимания. Таким образом, Алексей Любченко вошел в элитный клуб "нелюстрованих кадров Януковича" и составил компанию Андрею Богдану, Петру Порошенко и другим достойникам.

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Еще одним членом "клуба" мог стать Василий Цушко, которого Зе-влада видела главным таможенником, но на каком-то этапе было решено, что это уже слишком.

Хронология назначения Алексея Любченко председателем ГНС

24 апреля 2020 – Верланова уволили

25 апреля – Правительство срочно объявило конкурс на вакантную должность с должностным окладом в 29 400 гривен

27 апреля закончился прием документов

27 апреля – стало известно, что министр финансов Сергей Марченко рекомендовал правительству отказаться от конкурса

28 апреля – запланированный конкурс не состоялся

29 апреля – Любченко заключил контракт и возглавил ГНС без конкурса

18 марта 2021 – правительство объявило конкурс на должность председателя ГНС

14 апреля – Любченко назначен на должность председателя ГНС как победитель конкурса

19 апреля – истек предыдущий срок пребывания Любченко на должности руководителя ГНС

20 апреля – правительство заключило с Любченко 5-летний контракт

Во главе ДНС Любченко проявил себя довольно активно – он стал постоянным участником телешоу, давал интервью и писал колонки. В них он делал громкие заявления и указывал, что у людей очень много денег и они не хотят платить налоги. Именно в этом, а не в схематозе, лоббизме и уклонении от налогов крупных фирм и предприятий налоговик увидел главную проблему.

Алексей Любченко – председатель ГНС:

Эти слова Любченко неоднократно вспоминали, когда налоговик перешел дорогу олигарху Игорю Коломойскому – тот спустил на чиновника своих "псов" во главе со скандальным народным депутатом Александром Дубинским.

Карт-бланш есть, давай работать,

– президент Зеленский, по словам Любченко, благословляет на правительство весной 2020 года.

Дубинский и его люди начали "рыть" под Любченко и нашли немало интересного. В частности, главного налоговика обвинили в связях со скандальным бизнесменом Ильей Павлюком, лоббировании интересов аграриев, махинациях с "Легбанком" и в так называемых "скрутках" налога на добавленную стоимость.

Председатель ГНС планирует присмотреться к украинцам:

Из-за последнего обвинения Любченко пришлось оправдываться большим интервью для "Левого берега". О "скрутках", то есть махинациях с налоговыми кредитами, впервые рассказал бывший министр финансов Игорь Уманский. Любченко же заявил, что под его руководством эта "схема" ликвидирована и порядок в налогах приведен.

Скрутка как понятие, когда "бананы превращаются в зерно", – такого нету,

– эта фраза Любченко в интервью "Левому берегу" пошла в народ и стала мемом. Правда, "скрутки" никуда не делись.

В интервью Любченко рассказал, что получил вотум доверия от самого президента Зеленского, а также рассказал, что не очень хотел возглавлять Налоговую, но под давлением нового министра финансов Сергея Марченко согласился. Чтобы спасти государство и навести порядок в налогах, ведь до него там был полный хаос.

Без 5 минут министр

Кредит доверия Любченко не потерял и за год – в апреле 2021 году он победил других кандидатов на конкурсе на должность главы ГНС.

Впрочем, долго поработать в любимой налоговой Алексею Любченко, похоже не удастся. 18 мая 2021 года Верховная Рада удовлетворила желание Игоря Петрашко покинуть пост министра экономического развития. Не возражал увольнению своего однокурсника и премьер Денис Шмыгаль.

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Любченко стал консенсусной кандидатурой на пост, который освободил Петрашко. Более того, помимо позиции министра экономики он должен стать также и первым вице-премьером, то есть – вероятной заменой для самого Шмигаля и будущим премьер-министром.

Семья и личная жизнь

Алексей Любченко женат – жену зовут Оксана, у супругов есть взрослый сын – Андрей. Оксана Любченко приписана к "Украгрохимхолдингу", где получает не слишком большие деньги, которые точно не соответствуют уровню владелицы элитных драгоценностей Van Cleef и часов Breguet.

Скандалы с участием Алексея Любченко

Главным пятном на репутации Алексея Любченко остается сотрудничество с режимом Януковича. О необходимости люстрации чиновника, похоже, просто забыли.

Также есть вопросы к элитному имуществу госслужащего, который в публичных заявлениях неоднократно утверждал, что необходимо установить происхождение элитных автомобилей и квартир граждан. Похоже, при этом он не имел в виду себя.

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1 мая 2020 года журналисты "Следствия-инфо" рассказали об очень талантливом и успешном сыне Алексея Любченко. Оказалось, что Андрей, который родился в 1994 году, на 18-й день рождения получил от родителей подарок – элитную квартиру на Печерске площадью 100 квадратных метров, а также паркоместо для нее.

Откуда у сына председателя ГНС Любченко новый Porsche и квартира на Печерске:

Напомним, к тому времени Любченко-старший только что ушел с госслужбы, где проработал всю жизнь, а потому легально заработать столько денег не мог. Также у сына чиновника есть Porsche за 2 миллиона гривен. Элитную машину сын Любченко вроде бы приобрел сам, но не сумел объяснить, где же взял деньги на это.

Еще один скандальный эпизод имел место уже с самим Любченко. 3 июля 2020 года Алексей Любченко попал в ДТП на номинально чужой машине. После аварии покинул место происшествия, предварительно отдав указание своему водителю сменить номерные знаки на машине. Уехал Любченко на еще одной элитной машине – Mercedes S-класса.

Автоскандал с участием Любченко:

Машина Toyota Land Cruiser 200 была приписана к прежнему месту работы Любченко – агрохолдингу из Черкасской области, но имела фейковые номера, на которые записана была совсем другая машина. Впоследствии Любченко признал, что арендует внедорожных Land Cruiser, а вот – что это за Mercedes, не знает.

При этом обе машины отсутствовали в декларации Любченко за 2019 год.

Никаких последствий эти разоблачения для карьеры успешного чиновника не имели.

Декларация Алексея Любченко

В собственности чиновника, если верить его декларации, есть большая квартира в Черкассах (99 квадратных метра), также он задекларировал квартиру жены в Смеле (55 квадратных метра) и Киеве (64,4 квадратных метра).

Супруги живут в элитных апартаментах в столице на 166 квадратных метров, 44 сотки земли под Киевом.

Официально Любченко не имеет собственного авто (машины из летнего ДТП так и остались не указанными в декларации), зато у жены чиновника есть Land Rover Evoque и катер Bombardier Utopia 205.

По основному месту работы в 2020 году Любченко заработал менее 600 000 гривен, его жена – 127 тысяч гривен, прибыль от аренды имущества составила более 250 тысяч гривен.На счетах у супругов примерно 100 тысяч долларов США, почти 65 тысяч евро и почти 1 миллион гривен.

Имущество взрослого сына супруги решили не указывать в декларации.