Кандидатуру Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки 19 травня вніс до парламенту глава уряду Денис Шмигаль.

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Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо,
– написав Данило Гетманцев.

Кадрові зміни у Мінекономіки

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