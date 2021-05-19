Кандидатуру Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки 19 травня вніс до парламенту глава уряду Денис Шмигаль.

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Повністю підтримую рішення комітету. Переконаний, у залі з призначенням питань також не буде. З кадрових питань завтра і почнемо,

– написав Данило Гетманцев.

Зверніть увагу! З квітня 2020 року Олексій Любченко очолює Державну податкову службу України.

Кадрові зміни у Мінекономіки

Верховна Рада 18 травня відправила у відставку міністра економіки Ігоря Петрашка. Він написав заяву на звільнення та подав її до парламенту ще минулого тижня.

У профільному комітеті заявили, що не розуміють, чому він вирішив іти у відставку. Там зазначили, що претензій до урядовця не було.

За даними ЗМІ, Ігор Петрашко попрощався з посадою через те, що до нього нібито накопичилося багато питань з боку президента та прем'єр-міністра.

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