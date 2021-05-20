Міністром економіки можуть призначити очільника податкової Олексія Любченка, міністром інфраструктури – главу "Укравтодору" Олександра Кубракова, міністром охорони здоров'я – головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

До речі Профільний комітет підтримав кандидатуру Любченка на посаду міністра економіки

Зауважимо, раніше Рада відправила у відставку попередніх очільників Міністерств. Наприклад, за звільнення Максима Степанова проголосували 292 народних депутатів, за відставку Владислава Криклія – 284 нардепи, за те, аби посаду покинув Ігор Петрашко – 280 депутатів.

Що відомо про кадрові зміни в уряді

  • Криклій та Петрашко написали заяви на звільнення. У "Слузі народу" стверджували, що до них "назбиралось багато питань" з боку прем'єра та президента.
  • Натомість Степанов сам не хотів звільнятись. До Ради надійшло подання щодо його відставки від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
  • Профільний комітет підтримав нових кандидатів на посади.

Дивіться онлайн-трансляцію засідання Ради: