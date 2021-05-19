Депутаты от "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" подали правки к законопроекту, которые ухудшают и извращают его суть. Комитет Совета рассматривал проект 19 мая.
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О каких правках говорится
Пишут, что депутат от ОПЗЖ Григорий Мамка подал поправку, которая вообще не касается электронной системы. Она предлагает легализовать схему с отменой следственными судьями решений о возобновлении уголовного дела.
Таким образом Мамка, вероятно, хочет разрешить обжаловать постановления прокуроров об отмене решения о закрытии уголовного производства.
С чем это связано
В ГПК отметили, что ранее следственный судья Печерского райсуда Киева отменил возобновление уголовного производства о хищении бизнесменом Олегом Бахматюком 1,2 миллиарда гривен банка "Виэйби". Убеждают, что именно Мамка во время работы в полиции был руководителем следователей, которые "сливали" дела Бахматюка.
Кроме того, если правку примут, можно было бы обжаловать постановление об отмене закрытия уголовного производства по "Роттердам+" и помочь подозреваемым.
Что предусматривает законопроект
- Инициативу назвали еще "Суд в смартфоне". Документ вводит информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.
- Пользоваться ею смогут следователи, прокуроры, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
- Материалы досудебного расследования будут передаваться в электронной форме, но смогут предоставить и в бумажной.
- Подписанные и согласованные с помощью электронной подписи документы будут признаны как оригиналы.