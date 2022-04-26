Під час демонтажу в однієї з фігур впала голова. Дві скульптури робітників символізували "возз'єднання України з Росією". Монумент встановили 1982 року.

До теми У Києві демонтують скульптуру про "возз'єднання України і Росії"

"Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. Вісім метрів металу так званої дружби двох народів приберуть з центру Києва", – заявляв напередодні мер Києва Віталій Кличко.

Демонтаж пам'ятника "Дружбі народів": дивіться відео

Що буде з Аркою

У мерії планують перейменувати арку з титанових пластів, яка була частиною монументу. Її підсвітять синьо-жовтими кольорами.

Крім цього, залишається ще композиція з червоного граніту. Її обгородять та також невдовзі знесуть.

Я підписав і подам проект рішення, який Київрада розгляне на найближчому засіданні. Про перейменування арки на Арку свободи українського народу,

– заявив Кличко.