Найвідомішу частину цієї композиції – Арку "Дружби народів" перейменують та підсвітять кольорами українського прапору, заявили в КМДА.
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Скульптуру 1982 року, яка зображає 2 робітників як "возз'єднання України та Росії", збираються демонтувати вже цього тижня.
Іншу композицію з червоного граніту, яка розташовується поруч, огородять та зноситимуть згодом.
Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва,
– заявили у відомсті.
Арку "Дружби народів", яка вже стала одним із символів Києва, перейменують та підсвітять жовто-блакитними кольорами.
Арку ж з титанових листів перейменуємо – старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапору,
– додали в КМДА.
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