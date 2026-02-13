Цена украинского достоинства: в центре Львова вывесили баннер в поддержку Гераскевича

На львовской Ратуше вывесили баннер с фото Владислава Гераскевича. Это стало жестом поддержки украинского спортсмена, которого дисквалифицировали на Олимпийских играх.

Об этом сообщил Львовский городской совет в своем телеграм-канале.

Как во Львове отреагировали на дисквалификацию украинца?

Во Львове 13 февраля вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного спортсмена Владислава Гераскевича. Мэр Андрей Садовый заявил, что город вместе со всей страной благодарит Владислава за поступок, который дороже любого золота.



Баннер с поддержкой Владислава Гераскевича / фото Львовский городской совет

Это цена нашего достоинства. Мы живем в мире, котором об этом постоянно нужно напоминать. Львов вместе со всей страной благодарит Владислава Гераскевича за поступок, дороже золота,

– написал Садовый.

Напомним, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде из-за использования "шлема памяти". На его снаряжении были фото украинских спортсменов, которых убила Россия.

Что известно о дисквалификации Гераскевича?