Внезапно умерла ведущая Львовского телевидения Леся Пержило

Отошла в вечность известный львовский диктор, ведущая и журналистка телевидения Леся Пержило. По данным СМИ, причиной смерти стал инстульт.

Лесе Пержило было 52 года. О смерти ведущей сообщил директор Львовского государственного дворца эстетического воспитания учащейся молодежи, бывший сотрудник ЛОГТ Олег Климович 26 октября.

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Пережила инсульт

Коллеги и знакомые вспоминают Лесю как замечательного человека и прекрасного специалиста. Им сложно поверить в смерть телеведущей. В частности, на печальное событие отреагировала журналистка Татьяна Козырева. Она вспомнила несколько эпизодов вместе.

Многие помнят ее как диктора ЛТБ, а для меня она навсегда останется администратором дирекции информационного вещания. Многое, Леся, пережили вместе. Делились кофе, бутербродами, жизнью и пережитым. Спасибо, что ты была. Царство Небесное. Нам всем классно было вместе. Мы были и мы творили. А еще – мы любили. Почивай с Богом,

– пишет журналистка.

Как сообщает ZAXID.NET, причиной смерти Леси Пержило стал инсульт. Об этом рассказали коллеги телеведущей. Когда и где похоронят львовскую ведущую, пока не сообщили.