Во Львове построят мощный медцентр для раненых с Востока, – Садовый

С начала полномасштабной войны России против Украины самые ожесточенные бои проходят на Востоке и Юге Украины. Львов будет активно принимать раненых в новом специальном медцентре.

Об этом в эфире 24 канала заявил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, медицинское учреждение будет построено для пострадавших с Востока нашей страны.

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Тема раненых мегасложная, – Садовый

Мэр Львова отметил, что город каждый день принимает достаточно много раненых с Востока, а это требует полной перестройки медицинской системы.

Планируем выстраивать мощный медицинский центр для лечения раненых, потому что люди приезжают или их привозят в сложной ситуации.

– подчеркнул Садовый.

Он объяснил, что потребуется совершенно другое протезирование, а также очень серьезная психологическая помощь. "Есть поддержка от Офиса Президента, министра здравоохранения. Полностью владеет ситуацией и помогает глава Львовской ОВА. Есть поддержка всех", – добавил львовский мэр.

Садовый отметил, что сегодня нужно будет аккумулировать значительные деньги и начать обширную программу по всему миру, потому что людей, которые будут нуждаться в помощи, будет много.

"Это от нас потребует совершенно новых вызовов. Проблем много. Раненые – мегасложная тема, которая требует большой координации и в Украине, и вообще в мире, потому что такого опыта мы раньше не имели", – подчеркнул городской голова Львова.

Садовый рассказал о медцентре во Львове для бойцов: смотрите видео (начало темы с 2:28)