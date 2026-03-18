Опухоль из матки добралась до сердца: львовские хирурги спасли 52-летнюю женщину

Во Львове врачи спасли 52-летнюю женщину, у которой опухоль из матки распространилась к сердцу. Сложную операцию провели мультидисциплинарной командой после того, как лечение тромбоза не дало результатов.

Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Об этом сообщила Университетская больница ЛНМУ имени Даниила Галицкого.

Что известно о случае, который спас жизнь женщине?

Во Львове медики провели сложную операцию 52-летней женщине из Яворивского района, которая обратилась к врачам после внезапного ухудшения самочувствия. Во время обследования обнаружили тромб, достигавший сердца, а впоследствии выяснилось, что речь идет о лейомиоме с распространением в нижнюю полую вену.

Справочно! Лейомиома матки – это распространенная доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечного слоя матки (миометрия), которая обнаруживается у 35 – 45% женщин в возрасте 20 – 45 лет. Она не является раком и редко перерождается в него

Сначала пациентку лечили как при тромбозе, однако без положительной динамики. После дополнительных обследований к лечению привлекли команду сосудистых и кардиохирургов, онкологов и онкогинекологов, которые приняли решение об оперативном вмешательстве.



Врачи обследовали женщину и провели успешную операцию / Фото с фейсбук-страницы Университетской больницы ЛНМУ имени Даниила Галицкого

Во время операции врачи удалили матку вместе с опухолью и опухолевый тромб длиной около 40 сантиметров, что почти достигал правого предсердия. Из-за риска отрыва образования и значительной кровопотери вмешательство требовало максимальной слаженности команды.

Операция прошла успешно. Медикам удалось восстановить проходимость сосуда и избежать осложнений. После лечения женщина быстро восстановилась и вернулась к привычной жизни, продолжая проходить плановые медицинские осмотры.

