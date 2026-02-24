24 февраля парня выписали из Детской больницы Святого Николая. Об этом сообщили в самом медучреждении.

Как 17-летний Илья оказался в эпицентре теракта?

22 февраля Илья возвращался домой на такси из центра города. Когда раздался первый взрыв, они с водителем подъехали ближе, чтобы посмотреть, что произошло. На дороге они увидели раненую полицейскую и бросились помогать: водитель пытался остановить кровотечение, а Илья проверял ее пульс и следил за состоянием. Позже выяснилось, что это была 23-летняя Виктория Шпилька, которая погибла из-за теракта.

Илья рассказал, что когда полицейский попросил его отойти, через несколько секунд произошел второй взрыв. Обломки попали ему в голову, правую лопатку и ногу. Он упал, но поднялся и побежал. Сначала он даже не осознавал, что ранен, и только на соседней улице заметил кровь на голове.

Первую помощь ему оказали полицейские, а потом приехала сестра и отвезла Илью в Детскую Больницу Святого Николая. В приемном отделении врачи обследовали его и обнаружили несколько осколков. К счастью, они были неглубокие и не задели жизненно важные органы.

Обломки удалили, на затылке наложили один шов, остальные раны обработали.

Илью оставили под наблюдением в нейрохирургическом отделении. Восстановление прошло без осложнений, и уже 24 февраля он поехал домой.

К слову, по состоянию на 24 февраля в больницах Львова остаются 10 пострадавших в результате теракта. Ранее сообщалось, что среди раненых трое – в тяжелом состоянии.

Что известно о теракте во Львове 22 февраля?