Во Львове возобновил работу прокат электросамокатов Bolt

Новый сезон проката стартует во Львове с 28 апреля. Арендовать электросамокаты Bolt можно будет по сниженным тарифам.

В апреле 2022 года компания Bolt приняла решение возобновить прокат электросамокатов в городе во время военного положения. Сейчас во Львове повышена нагрузка на транспортную инфраструктуру, поскольку в город приехало большое количество внутриперемещенных лиц.

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Чтобы поддержать украинцев во время войны, Bolt возобновляет прокат самокатов по сниженным тарифам: от 5 гривен за разблокировку и 1,5 гривны за каждую минуту использования транспортного средства.

Электросамокаты стали неотъемлемой частью транспортной системы многих городов. Это очень положительно, что электросамокаты Bolt возвращаются на улицы Львова. Они помогают разгрузить трафик, – отметил Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС.

Стоит добавить, что Bolt организовывает транспортную поддержку и доставляет еду и товары первой необходимости местным. Бесплатными поездками автомобилями Bolt во Львове уже воспользовалось более 10 тысяч человек.

Каждая поездка на электросамокате Bolt застрахована. Страховка действует с момента разблокировки и до момента блокировки самоката. Она распространяется и на третьих лиц, пострадавших в результате непредсказуемых действий пользователей.