У квітні 2022 року компанія Bolt прийняла рішення відновити прокат електросамокатів у місті під час воєнного стану. Зараз у Львові підвищене навантаження на транспортну інфраструктуру, оскільки до міста приїхала велика кількість внутрішньо переміщених осіб.

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Щоб підтримати українців під час війни, Bolt відновлює прокат самокатів за зниженими тарифами: від 5 гривень за розблокування та 1,5 гривні за кожну хвилину користування транспортним засобом.

Електросамокати стали невід'ємною частиною транспортної системи багатьох міст. Тож це дуже позитивно, що електросамокати Bolt повертаються на вулиці Львова. Вони допомагають розвантажити трафік, — зауважив Олег Забарило, директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР.

Варто додати, що Bolt організовує транспортну підтримку та доставляє їжу і товари першої необхідності для місцевих. Безкоштовними поїздками автомобілями Bolt у Львові вже скористалося понад 10 тисяч осіб.

Довідка. Кожна поїздка на електросамокаті Bolt застрахована. Страховка діє з моменту розблокування і до моменту блокування самоката. Вона поширюється і на третіх осіб, які постраждали внаслідок непередбачуваних дій користувачів.