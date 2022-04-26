Детальніше про ситуацію в регіоні 25 квітня розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. Також він розповів, що нещодавно була нова хвиля переселенців.

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Чому дані часто різняться

Посадовець акцентував, що точні цифри назвати неможливо. Адже кількість внутрішньо переміщених осіб постійно змінюється. Зокрема, останнім часом прибуло багато переселенців зі східних областей.

Протягом двох місяців силами військової адміністрації поселили 318 тисяч людей. Із них 265 тисяч залишилися на цих місцях. Проте багато людей приїжджають і знаходять житло самотужки. Саме тому в мобільних операторів інші показники.

Скільки буде модульних будиночків

Наразі в місті вже створили модульні кілька модульних містечок з будиночків, які надав уряд Польщі. Поки це лише 360 місць, тобто 88 маленьких будиночків. Проте ще кілька таких локацій вже готують до відкриття протягом місяця. Загалом у Польщі можуть будувати модулі на 5 тисяч місць щомісяця.

Польська сторона каже, що таких місць може бути облаштовано до 200 тисяч. Львівська область є пілотним проєктом, перші люди поселені,

– сказав голова ОВА.

Він зазначив, що таке житло цілком придатне для проживання й у холодну пору року. Проте наразі влада розраховує, що ним користуватимуться лише пів року. Після цього модулі передадуть бригадам, які відбудовуватимуть міста на сході України.

Також Уряд зараз працює над тим, щоб почати купляти житло в забудовників. Наразі вже почали шукати житло, яке повністю готове до заселення. Проте поки встановлюються граничні ціни, за якими теоретично держава могла б викуповувати таке житло.

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