Водитель, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала, был пьяным за рулем

На улице Шевченко 4 ноября авто насмерть сбило отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. В тот момент он переходил дорогу по пешеходному переходу. Проверка на алкоголь установила, что водитель был пьян.

Владимир Шляхтин получил чрезвычайно тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.

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Водитель был пьяным за рулем

Смертельная авария произошла 4 ноября примерно в 15:00 на улице Шевченко. Водитель автомобиля Toyota Avensis, 38-летний львовянин, сбил 71-летнего отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. В тот момент мужчина переходил дорогу в пределах пешеходного перехода.

Водитель двигался на бешеной скорости. От удара пешехода отбросило на несколько метров. В результате ДТП он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Владимир Шляхтин умер на месте аварии.

Водителя Юрия Щербинина проверили на алкоголь и наркотики. Экспертиза установила, что на момент ДТП он был пьян. По информации ZAXID.NET, экспертиза выявила в крови львовянина 1,51 промилле, что в 7,5 раза превышает допустимую норму.

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Злоумышленнику грозит тюрьма

В комментарии 24 каналу пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская рассказала, что правоохранители задержали водителя. Сейчас он находится под стражей. 5 ноября суд изберет ему меру пресечения. По словам следователя, будут ходатайствовать о 60 днях в СИЗО без возможности внесения залога. Это самая жесткая мера пресечения, которую могут избрать виновнику аварии.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в "нарушении ПДД лицами, управляющими автомобилем в состоянии опьянения". Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства смертельного ДТП.

Смотрите фото с места ДТП / Фото 24 канала, полиции и Патрульной полиции Львовской области