Водителю, который насмерть сбил папу журналиста 24 канала, не провели проверку на наркотики

Во Львове 4 ноября водитель Toyota Avensis насмерть сбил 71-летнего львовянина. Погибшим был папа журналиста 24 канала – Владимир Шляхтин. Экспертиза установила, что водитель находился за рулем пьяным. Однако проверку на наркотики ему не сделали.

Сейчас водитель находится под стражей. Суд назначил ему 2 месяца в СИЗО без возможности внесения залога.

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Мужчина был за рулем пьяным

Львовянин Юрий Щербинин 4 ноября сбил на пешеходном переходе 71-летнего отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. На видео с места ДТП видно, что машина мужчины двигалась на бешеной скорости. Он даже не затормозил, увидев пешехода. В результате чрезвычайно мощного удара Владимира Шляхтина отбросило на несколько метров. К сожалению, он погиб на месте аварии.

Щербинин очень агрессивно вел себя с женой погибшего. Он говорил, что спешит на работу, поэтому хотел уехать. Однако мужчину задержали полицейские.

Смотрите фото с места ДТП / Фото 24 канала, полиции и Патрульной полиции Львовщины

Сын погибшего Андрей Шляхтин рассказал, что правоохранители решили не проверять водителя на алкотестере Drager на месте ДТП. Зато примерно через 3 часа после аварии они увезли его в медучреждение, где должны были сделать экспертизу на наркотики и алкоголь. По словам адвоката пострадавших Олега Мицика, такая проверка должна была состояться в пределах 2 часов.

Для экспертизы у Щербинина отобрали образцы венозной крови и мочи. Их прикрепили к делу как вещественные доказательства. Следователь достал из самодельного конверта закрытые пробками 4 флакона, на которых были бумажные бирки с печатями врача. Два из них имели вместимость 14 миллилитров и еще 2 – 16. Всего в флаконах были 9 миллилитров крови и столько же мочи.

Проверку проводили на хроматографе ЛХМ-80. Экспертиза установила, что мужчина в момент аварии был пьян. В его крови обнаружили 1,55 промилле алкоголя, что почти в 8 раз превышает допустимую норму. В свою очередь, в моче Щербинина было 2,14 промилле.

Пьяный водитель насмерть сбил отца журналиста 24 канала: видео 18+

Водителя не проверили на наркотики

Впоследствии оказалось, что экспертизы на наркотики водителю так и не сделали. Это объяснили тем, что для проверки не хватило материала.

Украинцы ждут, что их защитит полиция, как это предусмотрено Европейской конвенцией о защите прав человека. Однако почему-то они недостаточно взяли материала. Так что же семья пострадавшего должна искать колбы и брать у него анализы, чтобы провели надлежащую экспертизу?,

– заметил адвокат.

У виновника ДТП отобрали по 9 миллилитров крови и мочи. Однако в примечании к результатам экспертизы отметили, что для проверки на наличие наркотических веществ, согласно с методическими рекомендациями, нужно иметь не менее 10 – 20 миллилитров венозной крови и 50 миллилитров мочи. Поэтому виновника смертельной аварии смогли проверить только на алкоголь.



Водителя не проверили на наркотики / Фото 24 канала

Коротко о ДТП, в котором погиб папа журналиста 24 канала