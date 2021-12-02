Водієві, який на смерть збив тата журналіста 24 каналу, не провели перевірки на наркотики

У Львові 4 листопада водій Toyota Avensis на смерть збив 71-річного львів'янина. Загиблим був тато журналіста 24 каналу – Володимир Шляхтін. Експертиза встановила, що водій перебував за кермом п'яним. Однак перевірки на наркотики йому не зробили.

Наразі водій перебуває під вартою. Суд призначив йому 2 місяці у СІЗО без можливості внесення застави.

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Чоловік був за кермом п'яним

Львів'янин Юрій Щербінін 4 листопада збив на пішохідному переході 71-річного батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. На відео з місця ДТП видно, що автівка чоловіка рухалась на шаленій швидкості. Він навіть не загальмував, побачивши пішохода. Внаслідок надзвичайно потужного удару Володимира Шляхтіна відкинуло на кілька метрів. На жаль, він загинув на місці аварії.

Щербінін дуже агресивно поводився з дружиною загиблого. Він казав, що поспішає на роботу, тому хотів поїхати геть. Однак чоловіка затримали поліцейські.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото 24 каналу, поліції та Патрульної поліції Львівщини

Син загиблого Андрій Шляхтін розповів, що правоохоронці вирішили не перевіряти водія на алкотестері Drager на місці ДТП. Натомість приблизно за 3 години після аварії вони відвезли його у медзаклад, де повинні були зробити експертизу на наркотики та алкоголь. За словами адвоката постраждалих Олега Мицика, така перевірка мала відбутися у межах 2 годин.

Для експертизи у Щербініна відібрали зразки венозної крові та сечі. Їх прикріпили до справи як речові докази. Слідчий дістав із саморобного конверта закриті корками 4 флакони, на яких були паперові бирки з печатками лікаря. Два з них мали місткість 14 мілілітрів і ще 2 – 16. Загалом у флаконах були 9 мілілітрів крові та стільки ж сечі.

Перевірку проводили на хроматографі ЛХМ-80. Експертиза встановила, що чоловік у момент аварії був п'яним. У його крові виявили 1,55 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. Своєю чергою, у сечі Щербініна було 2,14 проміле.

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Водія не перевірили на наркотики

Згодом виявилось, що експертизи на наркотики водієві так і не зробили. Це пояснили тим, що для перевірки забракло матеріалу.

Українці чекають, що їх захистить поліція, як це передбачено Європейською конвенцією про захист прав людини. Проте чомусь вони недостатньо взяли матеріалу. То що родина постраждалого повинна шукати колби та брати в нього аналізи, аби провели належну експертизу?,

– зауважив адвокат.

У винуватця ДТП відібрали по 9 мілілітрів крові та сечі. Однак у примітці до результатів експертизи зауважили, що для перевірки на наявність наркотичних речовин, згідно з методичними рекомендаціями, потрібно мати не менше ніж 10 – 20 мілілітрів венозної крові та 50 мілілітрів сечі. Тому винуватця смертельної аварії змогли перевірити лише на алкоголь.



Водія не перевірили на наркотики / Фото 24 каналу

Коротко про ДТП, у якій загинув тато журналіста 24 каналу