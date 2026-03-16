Видел собственные похороны: защитника из Львовщины, которого считали погибшим, встретили дома

В воскресенье, 15 марта, на Львовщину из российского плена вернулся военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, которого обменяли в начале 2026 года. Ранее защитника считали погибшим и даже похоронили в 2023 году после ошибочного теста ДНК.

Об этом информирует "ТСН".

Какие подробности "гибели" и возвращения домой Назара Далецкого известны?

Украинский военный Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году, а но начале 2022 года его освободили во время обмена. Впоследствии выяснилось, что в 2023 году защитника ошибочно признали погибшим и похоронили после неправильного ДНК-теста.

В июле 2025 года военный, которого освободили из плена, сообщил семье, что видел Назара живым. После этой информации в феврале 2026 года в селе Большой Дорошев на Львовщине провели эксгумацию тела, которое ранее идентифицировали как Назара Далецкого.

Впервые после российского плена мать увидела сына Назара Далецкого 15 марта 2026 года. В родном селе защитника встретили родные, близкие и жители общины с аплодисментами, украинскими флагами и слезами радости.

Впоследствии Назар поделился, как увидел собственные похороны. По словам военного, ощущения были крайне странными.

К слову, защитник находился в российском плену с 2022 по 2024 год в Луганской области, а затем 9 месяцев был в Сибири. Далецкий признался, что тяжелее всего было в 2022 и 2023 году, поскольку тогда оккупанты били и пытали его.

