Видел собственные похороны: защитника из Львовщины, которого считали погибшим, встретили дома
- Украинский военный Назар Далецкий, ошибочно признан погибшим в 2023 году, вернулся из российского плена на Львовщину в марте 2026 года.
- Родные и община защитника встретили его с аплодисментами и слезами радости дома.
В воскресенье, 15 марта, на Львовщину из российского плена вернулся военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Назар Далецкий, которого обменяли в начале 2026 года. Ранее защитника считали погибшим и даже похоронили в 2023 году после ошибочного теста ДНК.
Об этом информирует "ТСН".
Какие подробности "гибели" и возвращения домой Назара Далецкого известны?
Украинский военный Назар Далецкий попал в российский плен в 2022 году, а но начале 2022 года его освободили во время обмена. Впоследствии выяснилось, что в 2023 году защитника ошибочно признали погибшим и похоронили после неправильного ДНК-теста.
В июле 2025 года военный, которого освободили из плена, сообщил семье, что видел Назара живым. После этой информации в феврале 2026 года в селе Большой Дорошев на Львовщине провели эксгумацию тела, которое ранее идентифицировали как Назара Далецкого.
Впервые после российского плена мать увидела сына Назара Далецкого 15 марта 2026 года. В родном селе защитника встретили родные, близкие и жители общины с аплодисментами, украинскими флагами и слезами радости.
Впоследствии Назар поделился, как увидел собственные похороны. По словам военного, ощущения были крайне странными.
К слову, защитник находился в российском плену с 2022 по 2024 год в Луганской области, а затем 9 месяцев был в Сибири. Далецкий признался, что тяжелее всего было в 2022 и 2023 году, поскольку тогда оккупанты били и пытали его.
Были ли похожие случаи?
В МВД убеждают, что случай с ложным совпадением ДНК стал первым и единственным. В ведомстве отметили, что проверили данные в 21 полнопрофильных ДНК-лабораторий и в 24 в целом лабораторий на территории Украины и подобного не обнаружили.
После случая с Назаром Далецким дополнительная экспертиза еще одного близкого родственника станет обязательным мероприятием, тогда как раньше она была только рекомендованной.