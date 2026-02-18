Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко в комментарии 24 Каналу.

Смотрите также Как ДНК-экспертиза признала Далецкого погибшим: в МВД объяснили, почему так произошло

Случались ли ранее случаи захоронения другого человека по результатам ДНК?

По словам Тимченко, случай захоронения другого человека из-за якобы совпадения ДНК стал первым в практике экспертных учреждений МВД.

О подобных случаях мне не известно – такое в экспертных учреждениях МВД произошло впервые. Мы проверили всю информацию по всем нашим экспертным учреждениям, а это 21 полнопрофильная ДНК-лаборатория и 24 в целом лабораторий на территории Украины,

– отметил Тимченко.

В ведомстве отметили, что сейчас эксперты анализируют выводы тех лабораторий, где специалисты проводили исследования только одним методом или на основе ДНК одного родственника. Ранее дополнительная экспертиза близкого родственника была лишь рекомендацией, однако отныне это станет обязательным мероприятием.

Тимченко объяснил случай с ДНК экспертизой украинского защитника Назара Далецкого. Тогда, по его словам, эксперты не допустили никаких юридических ошибок, а следователи могли учесть вывод с совпадением 99,99987% и принять решение на его основе.

В то же время в МВД решили, что для предотвращения подобных случаев в будущем все ДНК-исследования будут проводиться как минимум по двум методам или с анализом ДНК двух родственников.

Почему Далецкого признали "погибшим"?