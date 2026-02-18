Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Як ДНК-експертиза визнала Далецького загиблим: у МВС пояснили, чому так сталося

Чи траплялись раніше випадки поховання іншої людини за результатами ДНК?

За словами Тимченка, випадок поховання іншої людини через нібито збіг ДНК став першим у практиці експертних установ МВС.

Про подібні випадки мені не відомо – таке в експертних установах МВС сталося вперше. Ми перевірили усю інформацію по всіх наших експертних установах, а це 21 повнопрофільна ДНК-лабораторія і 24 в цілому лабораторій на території України,

– зауважив Тимченко.

У відомстві наголосили, що наразі експерти аналізують висновки тих лабораторій, де фахівці проводили дослідження лише одним методом чи на основі ДНК одного родича. Раніше додаткова експертиза близького родича була лише рекомендацією, однак відтепер це стане обов'язковим заходом.

Тимченко пояснив випадок із ДНК експертизою українського захисника Назара Далецького. Тоді, за його словами, експерти не допустили жодних юридичних помилок, а слідчі могли врахувати висновок зі збігом 99,99987% і прийняти рішення на його основі.

Водночас у МВС вирішили, що для запобігання подібним випадкам у майбутньому всі ДНК-дослідження проводитимуться щонайменше за двома методами або з аналізом ДНК двох родичів.

Чому Далецького визнали "загиблим"?