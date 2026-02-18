Висновок ґрунтувався на майже повному збігу зразків із профілем його матері. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в коментарі 24 Каналу.
Чому Далецького визнали "загиблим"?
Тимченко повідомив, що після звільнення Назара Далецького з російського полону, за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, він разом з директором Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України Євгенієм Колесником виїхали у Харків. Саме тамтешній НДЕКЦ надав висновок про збіг ДНК-профілю.
Назара Далецького вважали зниклим безвісти за особливих обставин. У травні 2022 року в його матері відібрали біологічні зразки. На їх основі сформували ДНК-профіль і внесли його до Електронного реєстру геномної інформації людини.
Такі дії проводять для того, щоб мати змогу порівняти ДНК родичів із тілами чи рештками, які повертаються у процесі репатріацій або доставляють безпосередньо з поля бою,
– додав заступник очільника МВС.
Паралельно експерти досліджували тіла загиблих, виявлені у вересні 2022 році на Слобожанському напрямку. Йшлося про розстріляну армією Росії колону цивільних авто між селищем Куп'янськ-Вузловий та Курилівкою.
За словами Тимченка, у січні 2023 року один із відібраних зразків показав високу статистичну ймовірність спорідненості з ДНК-профілем матері Назара. Рівень збігу становив 99,99987%.
Відповідно, 13 квітня 2023 року експертом Харківського НДЕКЦ сформовано висновок про те, що громадянка Далецька може бути матір'ю особи, кісткові рештки трупа якої досліджено згідно з висновком експерта цього центру,
– пояснив Тимченко.
Водночас, за його даними, у документі експерт рекомендував провести додаткову експертизу. Однак цю рекомендацію не виконали, резюмував Тимченко.
Що відомо про повернення військовополоненого?
5 лютого 2026 року відбувся обмін полоненими. Тоді до України повернувся Назар Далецький, якого вважали загиблим із 2022 року.
За даними Львівської ОВА, у 2025 році троє звільнених військових розповіли, що він живий. Сам захисник зізнався в коментарі "Радіо Свобода", що не думав, що рідні його поховали.
Представник омбудсмена Тарас Подвірний заявляв, що після повернення військового родині нібито доведеться повернути виплату, отриману за його загибель. Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що рішень про повернення коштів не ухвалювали.