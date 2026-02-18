Висновок ґрунтувався на майже повному збігу зразків із профілем його матері. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в коментарі 24 Каналу.

Чому Далецького визнали "загиблим"?

Тимченко повідомив, що після звільнення Назара Далецького з російського полону, за дорученням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, він разом з директором Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України Євгенієм Колесником виїхали у Харків. Саме тамтешній НДЕКЦ надав висновок про збіг ДНК-профілю.

Назара Далецького вважали зниклим безвісти за особливих обставин. У травні 2022 року в його матері відібрали біологічні зразки. На їх основі сформували ДНК-профіль і внесли його до Електронного реєстру геномної інформації людини.

Такі дії проводять для того, щоб мати змогу порівняти ДНК родичів із тілами чи рештками, які повертаються у процесі репатріацій або доставляють безпосередньо з поля бою,

– додав заступник очільника МВС.

Паралельно експерти досліджували тіла загиблих, виявлені у вересні 2022 році на Слобожанському напрямку. Йшлося про розстріляну армією Росії колону цивільних авто між селищем Куп'янськ-Вузловий та Курилівкою.

За словами Тимченка, у січні 2023 року один із відібраних зразків показав високу статистичну ймовірність спорідненості з ДНК-профілем матері Назара. Рівень збігу становив 99,99987%.

Відповідно, 13 квітня 2023 року експертом Харківського НДЕКЦ сформовано висновок про те, що громадянка Далецька може бути матір'ю особи, кісткові рештки трупа якої досліджено згідно з висновком експерта цього центру,

– пояснив Тимченко.

Водночас, за його даними, у документі експерт рекомендував провести додаткову експертизу. Однак цю рекомендацію не виконали, резюмував Тимченко.

Що відомо про повернення військовополоненого?