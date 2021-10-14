Возле Львова 4 человека отравились угарным газом, среди пострадавших – двое детей

В Винниках, недалеко от Львова, 13 октября 4 человека отравились угарным газом у себя дома. Среди пострадавших были двое 8-летних детей.

Случай произошел в доме №56 на улице Ивасюка. В квартире стоял двухконтурный котел.

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4 человека отравились угарным газом

Примерно в 20:30 в квартире многоэтажки на улице Ивасюка 4 человека отравились угарным газом, в частности, двое 8-летних детей. Пострадавшие находились в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали во львовскую больницу скорой медицинской помощи и в городскую детскую клиническую больницу.

Квартира оборудована двухконтурным котлом и ПГ-4. Аварийная бригада Львовгаза прекратила подачу газа в квартиры. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Чем опасен угарный газ

Угарный газ не имеет цвета, запаха и вкуса. Обнаружить его очень сложно. Для этого необходимы специальные приборы.

После того, как угарный газ попадает в организм, он соединяется с гемоглобином.

Так, кровь теряет способность переносить и доставлять кислород тканями. Именно из-за этого человек погибает, как от удушья.

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