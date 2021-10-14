Біля Львова 4 людини отруїлися чадним газом: серед постраждалих – двоє дітей

У Винниках, неподалік Львова, 13 жовтня 4 людини отруїлися чадним газом у себе вдома. Серед постраждалих були двоє 8-річних дітей.

Випадок трапився у будинку №56 на вулиці Івасюка. У квартирі стояв двоконтурний котел.

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4 людини отруїлися чадним газом

Приблизно о 20:30 у квартирі багатоповерхівки на вулиці Івасюка 4 людини отруїлися чадним газом, зокрема, двоє 8-річних дітей. Постраждалі перебували у стані середнього ступеня важкості. Їх госпіталізували Львівської лікарні швидкої медичної допомоги та до міської дитячої клінічної лікарні.

Квартира обладнана двоконтурним котлом та ПГ-4. Аварійна бригада Львівгазу припинила подачу газу до квартири. Наразі фахівці встановлюють обставини події.

Чим небезпечний чадний газ

Чадний газ не має кольору, запаху і смаку. Виявити його дуже складно. Для цього необхідні спеціальні прилади.

Після того, як чадний газ потрапляє в організм, він з'єднується з гемоглобіном.

Так, кров втрачає здатність переносити й доставляти кисень тканинами. Саме через це людина гине, як від задухи.

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Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео